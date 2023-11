Veliki pljesak publike za Martinu zbog ove izjave: ''Dajemo veći prostor nekim mediokritetima, ajmo čovjeku dati neki dignitet...''

Yogmani Kafle ove se godine u Supertalentu predstavio beatboxom, dok je prošle godine pjevao pjesmu Željka Bebeka.

Mladi Nepalac Yogmani Kafle je na pozornicu Supertalenta po prvi put stao prije godinu kada je otpjevao hit Željka Bebeka "Da je sreće bilo", i zaradio X Martine Tomčić, a ove sada se odlučio predstaviti nečim drugačijim.

Yogmani je ove godine pokazao i kako mu ide beatbox i to bez imalo treme koju je u godinu dana uspješno svladao, a pohvalila ga je i Martina čija je reakcija oduševila publiku u studiju.

''Ajmo čovjeku dati neki dignitet, on je došao na ovu pozornicu, dajemo veći prostor nekim mediokritetima, nego čovjeku koji se trudi pronaći u sebi talent'', komentirala je Martina i tako zaradila veliki pljesak publike.

Ipak, poručila mu je kako smatra da njegov nastup nije supertalent.

''Nisam tako sigurna da biste trebali doći sljedeće godine. Vaš beatbox malo vam ide bolje nego pjevanje no nemate ono nešto što bismo zvali supertalentom. Dragi ste, šarmantični, karizmatičan, marljiv, ali ovo nije supertalent'', rekla je Martina na kraju.

Yogmani je uoči nastupa otkrio čime se bavio u Nepalu i koja mu je velika želja za ostvariti ovdje u Hrvatskoj.

''Već sam bio u Supertalentu, pjevao sam, tada mi je Martina dala X, ali ove godine je malo drugačije. U Nepalu sam bio profesor plesa, no kad sam došao u Hrvatsku potpuno sam zanemario ples zbog posla, nadam se da ću u budućnosti otvoriti plesni studio u Hrvatskoj. Novi talent sam stekao preko YouTubea. Kad usporedim taj talent i pjevanje, za mene su oba teška, ali u ovom drugom talentu se osjećam ugodnije. Prošle godine sam bio uplašen, ove sam samo nervozan. U žiriju su mi omiljene Martina i Maja, Maja me prošli put kad sam pjevao podupirala, ta gesta me usrećila. Ona je jako draga'', rekao je Yogmani prije nego što je opet stao na pozornicu Supertalenta.

