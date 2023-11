Prošle je godine pjevao Bebekovu ''Da je sreće bilo'', a evo s čime se ovaj put predstavio!

Yogmani Kafle samo godinu dana nakon prvog nastupa, opet je došao u Supertalent.

Na pozornicu Supertalenta po drugi put je stao i jedan povratnik kojeg je žiri odmah po dolasku prepoznao. Nastupom u prošloj sezoni simpatični Yogmani Kafle natuknuo je novi talent s kojim je sada došao spremniji no ikad. Puno toga se promijenilo u njegovu životu u zadnjih godinu dana, pa je tako uspio pobijediti i tremu.

''Već sam bio u Supertalentu, pjevao sam, tada mi je Martina dala X, ali ove godine je malo drugačije. U Nepalu sam bio profesor plesa, no kad sam došao u Hrvatsku potpuno sam zanemario ples zbog posla, nadam se da ću u budućnosti otvoriti plesni studio u Hrvatskoj. Novi talent sam stekao preko YouTubea. Kad usporedim taj talent i pjevanje, za mene su oba teška, ali u ovom drugom talentu se osjećam ugodnije. Prošle godine sam bio uplašen, ove sam samo nervozan. U žiriju su mi omiljene Martina i Maja, Maja me prošli put kad sam pjevao podupirala, ta gesta me usrećila. Ona je jako draga'', rekao je Yogmani prije nego što je opet stao na pozornicu Supertalenta.

A evo kako je žiri ove godine reagirao na njegov nastup.

''Možda da spojite pjevanje i beatbox, pa dođete sljedeće godine, no volim vaš stav, i mislim da je vaš Supertalent pričanje hrvatskog jezika'', komentirao je Fabijan.

''Beatbox je bolji nego kad ste pjevali, pogotovo prvi dio'', primijetio je Davor,

''Ajmo čovjeku dati neki dignitet, on je došao na ovu pozornicu, dajemo veći prostor nekim mediokritetima, nego čovjeku koji se trudi pronaći u sebi talent'', komentirala je Martina i tako zaradila veliki pljesak publike.

''Drago nam je što ste došli jer ste šarmantan i drag momak, no možda u beatboxu niste toliko bili dobri ove godine, ali definitivno bismo vas voljeli vidjeti sljedeće godine s novim talentom'', rekla mu je Maja.

''Nisam tako sigurna da biste trebali doći sljedeće godine. Vaš beatbox malo vam ide bolje nego pjevanje no nemate ono nešto što bismo zvali supertalentom. Dragi ste, šarmantični, karizmatičan, marljiv, ali ovo nije supertalent'', rekla je Martina.

Yogmani ni ove godine nije prošao dalje.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Boluje od cerebralne paralize, ali to ga ne sprječava da radi ono što želi: ''Neki su me u tome sputavali, ali ja se nisam dao!''

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Maja Šuput po prvi put u hlačama u Supertalentu zbog važnog zadatka, no ovakve se definitivno ne viđaju svaki dan!