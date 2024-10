Karleuša otvorila dušu o fizičkom nasilju koje je doživljavala u braku: "Bila sam primorana zvati policiju..."

Jelena Karleuša prvi je put nakon razvoda od Duška Tošića progovorila o fizičkom nasilje koje je doživljavala u braku.

Srpska pjevačica Jelena Karleuša nedavo se službeno rastala od nogometaša Duška Tošića, s kojim je nakon dugotrajne sudske borbe potpisala sporazumni razvod.

Sada je Jelena odlučila za srpske medije progovoriti o nasilju koje je doživjela u braku.

"Zvala sam ja 92! Nekoliko puta sam bila primorana zvati policiju i to je bilo onda kada te netko ne može više verbalno ukrotiti pa onda kreneš glavom kroz zid i onda... Teške su to teme. Ono što hoću kazati svakoj ženi: 'Nitko ne smije dići ruku na jednu ženu, i ona, onog momenta ako plače zbog muškarca... Nitko nije vrijedan ni jedne ženske suze, koju muškarci olako shvaćaju. To su bolne suze i ako plačete zbog nekog, to nije ljubav, to je agonija", priznala je Jelena u emisiji "4 i po žene".

"Svaki put kad sam pozivala policiju, istog trenutka sam se pokajala. Prije njih je dolazila novinarska ekipa, pa sam s njima čekala policajce, koji su me pitali da se fotografiraju sa mnom i Duškom. I ja sam se fotografirala. Ja onda pitam: 'Duško, hoćeš li se doći fotografirati'. Smiješno je, moj život je cirkus. Dolazilo je i do fizičkih sukoba. Smatram da onog momenta kad muškarac digne ruku na ženu, da tu nema nikakve ljubavi. Jednom kad digne, dići će opet i opet. Ja nisam netko tko se treba fizički obračunavati s nekim koga volim. Tu je za mene stvar završena. Ja kad pozovem policiju, to je došlo do krajnjih granica, a ja sam hrabra žena", zaključila je.

Podsjetimo, Duško je u lipnju ove godine upao u kuću gdje su se nalazili Jelena i njezin prijatelj te je nogometaš u alkoholiziranom stanju nasrnuo na njih dvoje.

Par je u srpnju 2022. objavio da se razvodi. Bili su u braku 14 godina te imaju dvije kćeri, Atinu i Niku.

