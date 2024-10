Slomljena srca i prve ljubavi! Domaći glumci o onim najslađim i najtežim trenucima odrastanja: ''Pokušala mi je nametnuti...''

Kažu da prekid romantične veze katkad boli jednakim intenzitetom kao i smrt bliske osobe. Pa kako se onda od njega oporaviti? Odgovore smo potražili kod naših glumaca Ecije Ojdanić i Filipa Detelića. S nama su podijelili svoje ljubavne mudrosti, koje u novoj predstavi dijele i s pozornice. Kako publika reagira na njihov ''prekid preko veze'', doznajte u idućim minutama.

Neki su nježniji, drugi nepotrebno okrutni, često ih prate suze, a katkad možda i pokoji smijeh, ali jedno je sigurno, prekidi nikada nisu ugodni.

''Kad sam odselila na drugi kraj zemlje uzela sam toster. E to će te naučiti, kako ćeš sada išta prepeći!?'', rekla je Ecija Ojdanić.



''Pokušala mi je nametnuti svoj osjećaj za modu. Mrzim svečane bijele cipele. Ta će mi kultura vječno ostati strana. Drago mi je da ih više ne moram povremeno nositi kako bih je usrećio. Spasio si se buraz.'', rekao je Filip Detelić.

''Trajalo je 300 dana predugo. Dao mi je svoj mobitel kako ga više ne bih mogla zivkati. Kako ti možeš uvjeriti drugu osobu da je baš odlično da sad ta druga osoba s njom prekida, nemoguće. Osim kod nas u predstavi'', dodala je Ecija.

Zanimljivog naziva ''Prekid preko veze''Pok, Ecijino kazalište Moruzgva, na pozornicu Kerempuha postavlja svjetsku hit-komediju, koja vas vodi u svijet neobične agencije, specijalizirane za iznimno teške razgovore o prekidu.

''Njegov posao je da prekida s ljudima u tuđe ime, oni njega naruče, on dođe na vrata e onda dođe na neka vrata.'', kaže Filip.



''Al' se zapetlja o ljubav, o ljubav se zapetlja.'', kaže Ecija.

''Sam o svoj posao.'', dodaje Ecija.

Zapetljancija s happy endom?

''Kako za koga! Tako je kako za koga, ovisno za koga publika navija. Kako su tri strane sa sve tri strane se gleda i zapravo mislim da publika može navijat tokom predstave i za jednu i drugu i treću.''

Kad je ljubav u pitanju, budite sigurni, neka će žica tijekom gledanja predstave neminovno biti pogođena.

''Bilo je zanimljivih reakcija ono po dućanima i placu, dolaze većinom muškarci i kažu ja se nisam smijao meni to ništa nije smješno, ja sam se našao sto puta u takvoj situaciji. Tako da prepoznaju se ljudi čim je tu zaplet između nekog ljubavnog para i tu se uključi i neka treća osoba to mora biti tragikomično.', kaže Filip.

Filmovi su nas naučili da se slomljeno srce liječi dobrom seansom plakanja, sladoledom, na ramenu prijatelja ili…

''Ne znam, evo ja sam prije 4mj prestao pit. Kako se ljudi oporavljaju ne znam, idu u toplice, penju se, Ecija trči ali nije prekinula'' kaže Filip.

S koje je strane prekida onda bolje biti?

''Uuuu, teže bi mi bilo da netko prekine sa mnom…nemoj molim te'', objasnio je.

Šetajući hodnicima posljednjeg počivališta preminulih ljubavi, u muzeju prekinutih veza, i naš se dvojac prisjetio svojih prvih ubrzanih otkucaja, ali i slomljenih srdašaca.



''Ja sam užasno stara pa se ne sjećam kad je to bilo ti prekidi.'', objasnila je Ecija.

''Mene su ostavljali, bilo je ugodnih i neugodnih, imam jednu super priču vezanu za muzej prekinutih veza ali ne znam bi li to ispričao.'', rekao je Filip.



''Svi bili zaljubljeni ali nitko ništa nije radio od srama, straha i tako dalje, od straha od napuštanja. Zapravo je prekrasan taj osjećaj zaljubljenosti i znam da sam od vrtića imala simpatije i to je predivno.''



''I sjećaš se svoje simpatije? Ja se sjećam.''



''Pa da onako u magli. I sve su bile nesretne jer nitko nije imao hrabrosti prići. Ali to je bilo toliko slatko. Pa se gledaš, pa jel te pogledao kad ideš iz škole, jel on sad prvi otišao što je obukao, pa zbog njega ideš van pa na more. Cijeli život se vrti oko nečeg što se nije dogodilo.''



''Moram reći evo moj sin je jučer, prekjučer došao, dobio je svoje prvo srce u školi, neću sad spominjat ime, neka curica, znamo kako se zove, al njemu je to bilo najnormalnije. Ja ga pitam jesi sretan, kaže on „ne, zaljubljena je u mene“. Najnormalnije, to je kao sve ok, racionalno je on to, ja da sam dobio srce tjedan dana ne bi doma došao''

Završila ona sretno ili u postavu muzeja, od ljubavi ipak ne trebamo bježati.

''Kako imaš stalno strah od napuštanja mislim da ove mlađe generacije i žive malo u nekoj kočnici baš sam imala priliku reć i izgovorit, onaj najljepši osjećaj zaljubljenosti, puno je veća slast biti zaljubljen nego koliko ćeš eventualno biti povrijeđen ako nešto krene po zlu i stvarno je savjet samo ljubav i otvoreno srce.'', rekla je Ecija.

Zato 18-og listopada, u potrazi za odgovorima na pitanja srca, put Kerempuha na jedan „prekid preko veze“.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Tajči otkrila kako se osjećala kad je dobila svoju lutku: ''Shvatila sam da ne želim biti Barbika, ali...''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Što je Davor Gobac radio uoči koncerta karijere u Areni Zagreb? ''Meni vam je došao jedan prijatelj i mi smo...''