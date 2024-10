Tajči otkrila kako se osjećala kad je dobila svoju lutku: ''Shvatila sam da ne želim biti Barbika, ali...''

Iako nas od Božića dijele još dva mjeseca, pjevačica Tajči već zna što će raditi nekoliko dana prije. Naime, očekuje ju koncert u Lisinskom. To nije jedino o čemu je govorila tijekom boravka u Zagrebu. Tajči je naratorica engleske verzije knjige "Sloboština Barbie". O svojoj lutki te reakciji sinova na nju, razgovarala je s našom Dijanom Kardum.

Kad stigne u Zagreb, Tatjana Cameron Tajči svaki je trenutak u potpunosti ispunjen. Tako je i ovog puta, među ostalim. otkrila da je bila naratorica audioknjige Underground Barbie.



''To je zapravo bestseler autorice Maše Kolanović koja je, u originalu je to Sloboština Barbie. Ja kad sam pročitala prvi put knjigu, oduševila sam se, neću puno reći da ne otkrijem. Pročitajte svakako pročitajte.''

Tajči je i autorica čak pet knjiga. Od kojih je posljednja Nesalomljena izazvala velik interes.



Je li možda šesta u pripremi?

''Šesta čeka da nađem vrijeme da se mogu posvetiti baš tom pisanju i da ju završim.''

Hoće li to biti nastavak Neslomljene?

''To je jedna kako ja velim center piece, to je jedna ta središnja moja knjiga u kojoj želim ispričati svoj životni put i lekcije koje sam iz toga naučila.''

U doba najveće popularnosti i ova je pjevačica imala svoju lutku.



Možete li se vi sjetiti te lutkice, kad ste je vi dobili u ruke?

''Da to je zapravo bio jedan prijelomni trenutak u mom životu, kad sam ja shvatila da ne želim biti Barbika. Baš kad sam i čitala ovu knjigu, sam mislila samo da ja nisam u tim Barbikama. Nekako je ta moja Barbika meni bila veliki dar i još uvijek je, zato što mi je pokazala što ja ne želim biti. Želim imat tijelo takvo kakvo je, a ne nekakvo nerealno Barbie tijelo. Želim stariti na jedan normalan način, a ne biti stalno ta plastična ljepotica. Želim govoriti, a ne biti nijema i samo se smijati. Veliki dar mi je bio baš taj moment kad sam držala tu lutkicu i rekla sam joj hvala ti. Još uvijek je imam na polici u svojoj kući''



Kad su sinovi vidjeli tu lutku i kad ste vi njima rekli to je vaša mama, kakve su bile reakcije?

''Mislim kad su je vidjeli nisu je onoi toliko doživjeli kao kad su je ono negdje 7., 8. razred, kad su počele curice dolazit doma i onda je bilo woow. Tvoja mama ima barbiku? Onda su to pokazivali više i shvatili. Ali nisu zapravo niti onda imali dojam što je ta Barbika predstavljala, sve dok nisu tu došli u Zagreb, kad je bilo prvenstvo nogometno i kad sam slušajno završila na Trgu bana Jelačića, pjevala sam Hajde da ludujemo, bilo je 35 tisuća ljudi i pjevali su svi zajedno, htjeli su se slikat s Tajči i to je bilo sasvim spontano sve i veli moj srednji sin najmlađem to je ista mama koja kupuje klozet papir. U tom trenutku su skužili.''

Njezini sinovi sada su odrasli. Dvojica starijih već su završila koledž te rade.

''Najmlađi studira film i TV. On je druga godina faksa i evo bio je na šibenskom festivalu, sa svojim jednim kratkim filmom. Oduševljen je Hrvatskom jedva čeka da dođe snimit neki film ovdje.''



''Nisam imala vremena za osjetit tu prazninu jer je kad svi odu iz kuće, osjeti se ta praznina. Ali ja sam malog ostavila na koledžu u četvrtak, u petak sam već sjela na avion i došla u Zagreb.''

No zajedno će proslaviti Božić ove godine u Zagrebu.



''Božićna čarolija s Tajči, uz orkestar Ante Gela 22.12. ovo je prva objava, jako, jako se veselim.''



''Veselim se božićnom koncertu. To mi je sad veliki fokus, pogotovo zato što nisam dugo bila za Božić u Zagrebu i pogotovo što će mi djeca biti ovdje i to će nam biti prvi put što smo zajedno ovdje.''

Božić bez glazbe svakako je nezamisliv, stoga joj se pridružite u pjesmi u najljepšem dijelu godine.

