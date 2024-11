Usred drame muž Blanke Vlašić ima razlog za slavlje: Objavio je nove fotografije, a svi se pitaju samo jedno!

Ruben Van Gucht na Instagramu se pohvalio kako ima novi razlog za slavlje.

Ruben Van Gucht nedavno je priznao da on i supruga, naša proslavljena sportašica Blanka Vlašić, imaju otvoren brak. Javnosti baš i nije sjelo njegovo priznanje, no on se ne obazire na negativne komentare.

Svoj život nastavio je dalje, a sad se pohvalio i lijepim vijestima. Slavi 38. rođendan, a na svom profilu objavio je dvije fotografije u odijelu kako bi pokazao koliko se promijenio u godinu dana.

"Ne vidi se razlika. Sretan rođendan, Rubene", "Što si stariji, sve si ljepši. Sretan rođendan", i "Već imaš 38? Uživaj", samo su neki od komentara ispod fotografije.

No mnoge zanima nešto drugo. Otkako traje skandal povezan s otvorenim brakom, Ruben nije bio u Hrvatskoj, a ni on ni Blanka nisu se oglašavali o toj situaciji. Svi se sada pitaju hoće li Blanka s njim proslaviti rođendan i hoće li belgijski novinar doći u Hrvatsku kako bi te sretne trenutke podijelio s obitelji.

Podsjetimo, početkom studenog Ruben je gostovao u jednoj emisiji te otkrio da on i Blanka žive u otvorenom braku i da ona zna za sve njegove partnerice. Što je još rekao, pogledajte OVDJE.

Rubena su potom brzo svi počeli povezivati s plavušom Charlotte Van Looy, a njihove društvene mreže pune su dokaza da puno vremena provode zajedno. Tko je ona i koji su dokazi, pročitajte OVDJE.

Cijelu situaciju komentirao je i Blankin otac Joško Vlašić. Što je rekao, pisali smo OVDJE.

