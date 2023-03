Jasmin Stavros oglasio se iz bolnice, isprekidanim glasom priznao koja mu je jedina želja: "Njima je možda i teže nego meni"

Jasmin Stavros se oglasio iz bolnice u kojoj boravi već neko vrijeme nakon što mu je dijagnosticran karcinom kostiju.

Nakon zabrinjavajućih vijesti da mu je dijagnosticiran karcinom kostiju, naš pjevač Jasmin Stavros oglasio se iz Vinogradske bolnice u kojoj boravi već neko vrijeme.

Prve probleme sa zdravljem osjetio je 6. veljače kada je i završio na hitnoj operaciji želuca u bolnici, u Karlovcu, nakon koje je uslijedila teška dijagnoza. 68-godišnji Jasmin nakon toga je prebačen u Vinogradsku bolnicu u Zagrebu, u kojoj se i trenutačno nalazi.

"Posljednjih dana, nakon što sam u zagrebačkoj Vinogradskoj bolnici završio s prvim ciklusom zračenja, čini mi se kao da su bolovi ipak nešto manji. Boli me i dalje, leđa me rasturaju, ali čini mi se da je intenzitet boli ipak nekako slabiji. Je li to zbog zračenja, zbog toga što pijem jake tablete protiv bolova ili zato što sam na bol već oguglao, što je ona postala sastavni dio mene, ja to ne znam kazati", izjavio je Jasmin isprekidanim glasom za Jutarnji list.

Nedavno je obznanio da mu je dijagnosticiran rak kostiju, a liječnici sumnjaju i na karcinom želuca, međutim još čeka nalaze za to.

"Puknuo mi je tada čir na dvanaestercu, a nakon nekih dvanaest dana koje sam proveo u bolnici u Karlovcu, vratio sam se doma, ali doma sam bio samo nekoliko sati, jer me sve divljački boljelo, pa su me onda kolima Hitne pomoći prebacili u Vinogradsku bolnicu", ispričao je Jasmin kako je sve počelo.

U Vinogradskoj ga redovito posjećuju supruga Žarka te sinovi Milo i Krešo za koje tvrdi da im je teže nego njemu samome, a sada ima samo jednu veliku želju.

"Njima je možda i teže nego meni. Pokušavaju ostati jaki, ali vidim im sve u očima. Nije mi do jela, nije mi do ničega uz ovoliku bol. Ja se samo nadam da će kad-tad svanuti dan u kojem ću prospavati noć bez jauka, u kojem ću se probuditi bez boli", priznao je Jasmin te dodao kako bi dao sad 'sto Amerika' da može stati ponovno pred svoju publiku, baš kao što kaže i njegov veliki hit.

Jasmin koji će liječenje nastaviti u KBC Rebro, prošle je godine imao manjih zdravstvenih problema pa se morao podvrgnuti operativnom zahvatu.

"Operirao sam neke lojne žlijezde, smetale su mi. Izvadili su mi šavove i sve je okej. Imam flastere da ne dođe do neke infekcije. Jedva čekam da dođem do Korčule, da tamo plivam, vozim bicikl, navečer šetam sa ženom, da idemo moliti krunicu. Bez toga nema ništa. Mislim da ću se tek onda oporaviti i biti u punoj snazi", izjavio je tada.

Jednom se prilikom dotakao i svoje borbe s ovisnošću koju nije želio skrivati.

"Upao sam u loše društvo, nisam ja toga tada bio ni svjestan. Ma, nisu to bili neki veliki poroci. To sam ja sve probao iz neke znatiželje, ali nisu meni trebale ni bolnice ni komune da se izliječim od ovisnosti", istaknuo je za Slobodnu Dalmaciju. Tada je zaželio upoznati nekoga s kim će provesti život i pojavila se supruga Žarka, s kojom se koju godinu kasnije i vjenčao.

