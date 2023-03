Stavrosa je supruga Žarka izvukla iz pakla ovisnosti, a posljednjih godina pronašao je mir u vjeri i životu u prirodi

Jasmin Stavros otkrio je da boluje od karcinoma, a teška dijagnoza zatekla ga je unatoč njegovu zdravom načinu života posljednjih godina.

Pjevač Jasmin Stavros (68) otkrio je da ima karcinom kostiju.

"U fazi sam borbe za život. Sve me boli, leđa najviše", izjavio je za 24 sata. Jasmin je tešku dijagnozu dobio prije nekoliko dana kada je zbog bolova u leđima otišao u bolnicu, a otad je na bolničkom liječenju.

"Stalno sam u bolnici, nisam otad išao doma. Loše se osjećam, bole me leđa, sve. Svakakve lijekove protiv bolova mi daju, nešto pomogne, a nešto ne", kazao je pjevač.

Opaka bolest zatekla unatoč njegovu zdravom načinu života.

Jasmin je svoj mir posljednjih godina pronašao u vjeri i životu u prirodi, a bavi se i sportom te prakticira umjerenu prehranu.

"Uglavnom preferiram ribu i more, sve morsko, kozice, ribu, bakalar, lignje, ne previše, malo. Uglavnom ribu. I dosta jedemo mi tu dalmatinsku hranu", otkrio je Stavros svoje prehrambene navike u IN magazinu.

Prošle godine imao je manjih zdravstvenih problema, pa se morao podvrgnuti operativnom zahvatu.

"Operirao sam neke lojne žlijezde, smetale su mi. Izvadili su mi šavove i sve je okej. Imam flastere da ne dođe do neke infekcije. Jedva čekam da dođem do Korčule, da tamo plivam, vozim bicikl, navečer šetam sa ženom, da idemo moliti krunicu. Bez toga nema ništa. Mislim da ću se tek onda oporaviti i biti u punoj snazi", izjavio je tada.

Jasminu vjera puno znači u životu.

"Puno stvari mi se dogodilo u životu baš uz tu krunicu. Žena i ja smo bili na moru, u našoj kući, svaki dan smo molili krunicu milosrdnog Isusa i u tri sata smo odlazili do jedne kapelice gdje je bio jedan ogromni teren. Kao da je to bila Božja providnost, mi smo to našli, kupili, uredili, doveli u kulturu, napravili sebi kuću. Ta krunica bila je povezana s tom kućom, koja nam danas deset puta više znači nego kuća kraj mora", otkrio je pjevač.

Iza njega je i borba s ovisnošću.

"Upao sam u loše društvo, nisam ja toga tada bio ni svjestan. Ma nisu to bili neki veliki poroci. To sam ja sve probao iz znatiželje, ali nisu meni trebale ni bolnice ni komune da se izliječim od ovisnosti", ispričao je nedavno za Slobodnu Dalmaciju. Tada je zaželio upoznati nekoga s kim će provesti život i pojavila se supruga Žarka, s kojom se koju godinu kasnije i vjenčao, a kako kaže, najbitnije je bilo da su živjeli u predbračnoj čistoći.

Nažalost, ni tu njegovim problemima nije bio kraj. Jasminov sin Krešo boluje od hidrocefalusa, a pjevač se prisjetio kako su prošli kroz taj dio pakla.

"Hvala Bogu, zahvaljujući dvama doktorima s Rebra, na mom su sinu napravili jedan eksperiment. Ima sad jednu pumpu koja mu regulira vodu u mozgu. Probili su mu dio glave nekako gdje sad taj likvor sam od sebe odlazi. Tako da, Bogu hvala, sad je sve u redu", objasnio je za Slobodnu Dalmaciju pa dodao: "Stvarno smo se napatili i žena, i ja, i on sve ove godine. Više ne znam koliko je imao operacija na glavi, ne želim to ni spominjati."

