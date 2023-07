Jamie Foxx oglasio se prvi put nakon duge hospitalizacije, kroz suze je otkrio što se događalo: ''Prošao sam pakao...''

Glumac Jamie Foxx javio se na svojim društvenim mrežama nakon dugotrajne hospitalizacije, govorio je o ozbiljnosti svog stanja i zašto se tako dugo nije javljao.

Glumac Jamie Foxx javio se na svom Instagram videozapisom na kojem govori o svojoj hospitalizaciji i objašnjava obožavateljima zašto ga tako dugo nije bilo.

"Ne mogu vam ni reći koliko me daleko odvelo i kako me vratilo. Prošao sam kroz nešto što sam mislio da nikad neću", rekao je Foxx, zahvalivši obožavateljima na njihovim molitvama i porukama.

"Samo nisam želio da me vidite takvog. Želim da me vidite kako se smijem, dobro se zabavljam, zbijam šale, snimam film, televizijsku seriju. Samo nisam želio da me vidite kako iz mene vire cijevi i da razmišljate o tome hoću li izdržati", rekao je Foxx koji je opovrgao internetske glasine da ga je hitna medicinska pomoć ostavila paraliziranim ili slijepim.

"Ali otišao sam put do pakla i natrag. I moj put do oporavka imao je prepreka, ali vraćam se i mogu raditi", dodao je glumac.

Foxx je pohvalio svoju kćer Corinne, kao i sestru Deondru Dixon, jer su njegove medicinske borbe i oporavak držale u tajnosti.

Glumac je nedavno prvi put viđen u javnosti nakon hospitalizacije. U videu koji je objavio TMZ Foxx se smiješi i pokazuje znak mira dok brodom krstari rijekom Chicago. Glumac je u bolnici završio u travnju, a njegova najstarija kći Corinne vijest je objavila na društvenim mrežama.

"Željeli bismo podijeliti s vama da je moj otac Jamie Foxx jučer doživio zdravstvene komplikacije. Srećom, zbog brze intervencije i izvrsne liječničke brige već sad je na putu prema oporavku", napisala je tada.

Njegovi obožavatelji diljem svijeta tada su se ozbiljno zabrinuli za njega i svakodnevno mu slali molitve i upite kako je, a ovim videozapisom skinuo je kamen sa srca brojnim fanovima.

