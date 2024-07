Zvijezda najgledanijih domaćih serija o neraskidivoj vezi koja se rodila na setu: "Ne razdvajamo se"

Jagoda Kumrić otkrila nam je kako joj se teško razdvojiti od kolega iz "Kumova" i dok ne snimaju seriju, a raspričala se i o kćerkici.

Glumica Jagoda Kumrić, koju gledamo "Kumovima" kao Vedranu, vodila je program na Jubileju Tea Trumbića u sklopu 64. Splitskog festivala s kolegicom iz hit-serije Petrom Kraljev.

Jagoda i Petra zajedno glume i u predstavi "Kad udari Južina", koja je također veliki hit, a pripremaju i novu predstavu.

"Nekako smo se Petra i ja dosta intenzivno družile na setu Kumova, iako se mi znamo dugi niz godina. A onda kako je krenula Kad udari južina i kako je to nekako uzelo maha, pa smo puno i na turnejama, super se slažemo što se tiče i posla i privatno, i ugodno nam je radit zajedno, opušteno, razumijemo se. Tako je došlo i do nove predstave, pa nas onda sasvim slučajno zovu zajedno i na ovakve stvari", govori nam Jagoda

Osvrnula se i na uspjeh "Kumova", koji su uvjerljivo najgledanija domaća dramska serija.

"Kad smo dobili scenarij za Kumove to je odmah bilo dobro, odmah smo mislili da bi to moglo biti uspješno, ali zapravo nema nikad garancije, nekad nešto što je nama super, publika može uopće ne prepoznati. Ali evo, srećom, uspjelo je i ljudi su zadovoljni", kaže.

Prije "Kumova", Jagoda je neko vrijeme izbivala s malih ekrana, a od ranije je pamtimo i iz hit-serija "Larin izbor", "Kud puklo da puklo" te "Drugo ime ljubavi". U to vrijeme su joj, kaže, obožavatelji i češće prilazili na ulici, a evo što smatra da je razlog tome.

"Kad je bio Larin izbor nije bilo toliko društvenih mreža, nisu se toliko koristile, pa su ljudi bili puno hrabriji u prilasku, nego što su sad. Sad će vam prije napisati nešto i poslati, nego što će vam zapravo zaustavit", objašnjava.

Iako je trenutno na pauzi od snimanja "Kumova", Jagodi je ljeto ispunjeno drugim obavezama, pa nema baš vremena za odmor.

"Sad imamo ljetnu turneju s predstavom, imat ćemo neke male godišnje odmore, po pet dana, između turneja i to je to. Izlazimo s novom premijerom, 22.8., tu u Teatru uz more, s Nikom Barišić, Uršolom Najev i Petrom Kraljev, ekipa iz Kumova", priča Jagoda, a nju i Petru na Splitskom festivalu došao je podržati i još jedan kolega iz "Kumova", Stojan Matavulj, zbog čega smo je upitali i mogu li se uopće više odvojiti jedni od drugih ili ih je serija zaista učinila nerazdvojnima.

"Možemo se razdvojiti, ali nećemo. Svi smo se zbližili", zadovoljno ističe.

Jagoda je i majka petogodišnje djevojčice Nastasye, koja ponekad s njom dođe i na set "Kumova", pa nas je zanimalo pokazuje li i ona možda već interes za glumu.

"Nekad dođe, naravno. Gluma je ne zanima, ali možda je čak i premala, ne znam, možda jednog dana bude htjela bit glumica", priča Jagoda, a otkrila nam je i kako njezina kćerkica reagira dok je gleda na televiziji.

"Ne doživljava ona to previše, to je njoj moj posao", objašnjava.

Jagoda ne voli pričati o privatnom životu i draže joj je da se u medijima piše o njezinom poslu, no s obzirom na to da je jedna od rijetkih glumica koja uspješno čuva svoju privatnost, zanimalo nas je kako joj to polazi za rukom.

"Nekako mislim da su ljudi navikli", zaključila je.

