Naš legendarni roker uživao u društvu 28 godina mlađe supruge, nekoć je bila njegova obožavateljica!

Ivica Propadalo prošetao je centrom Zagreba u društvu supruge Dragane, a fotografi su ih odma snimili u dobrom raspoloženju.

74-godišnji glazbenik i scenograf Ivica Propadalo viđen je u centru Zagreba u društvu supruge Dragane, koja je od njega mlađa 28 godina.

Za šetnju gradom Ivica je odabrao crnu odjevnu kombinaciju, dok je Dragana nosila traperice, smeđe čizme, kaput i crnu kapu, a outfit je upotpunila sunčanim naočalama. Sudeći prema fotografijama, par je bio odlično raspoložen, držali su se za ruke i smijali.

Njihova ljubavna priča počela je na koncertu njegova benda Teška industrija u Beogradu, a detalje je jednom prilikom otkrio sam Ivica.

"Imali smo zajedničkog prijatelja, on nas je upoznao. Ona je došla na koncert, htjela se uslikati i, eto, to traje tako", izjavio je jednom za IN magazin.

Vjenčali su se u rujnu 2017. godine, a njihovo svadbeno slavlje trajalo je čak dva dana. Dan nakon što su se izmijenili bračne zavjete u zagrebačkoj Gradskoj vijećnici pred članovima obitelji organizirali su veliki tulum u u muzeju Mimara, na koji su pozvali Željka Bebeka, Zorana Škugora, Luku Nižetića, Dalibora Petka i brojna druga poznata lica, a mladence i uzvanike zabavljala je Tereza Kesovija.

Dragana je njihovu petu godišnjicu braka obilježila romantičnom objavom na svojem profilu na Instagramu.

"Razlike u godinama i vjeri gledamo s podsmijehom. Ljubav gradimo na povjerenju i toleranciji. Jer mi smo tim, najbolji prijatelji i najveći rivali da dokažemo jedno drugom ljubav", napisala je tada.

Ivica iza sebe ima brak u kojem je dobio dvoje djece, sina Marka i kćer Lanu, a od prve supruge razveo se 2005. godine.

