Ivica Propadalo ne odvaja se od 28 godina mlađe supruge, osvojila ga je samo jednom molbom na njegovu koncertu!

Ivica Propadalo i Dragana Todorović stigli su zajedno na službeno predstavljanje ovogodišnjeg CMC festivala koji će biti održan u Vodicama.

Legendarni glazbenik i umjetnik Ivica Propadalo snimljen ja sa svojom 28 godina mlađom suprugom Draganom Todorović, s kojom se pojavio na najavi ovogodišnjeg CMC festivala u Vodicama.

Pogledaj i ovo Sretna Dragana Prvi doznajemo: Ženi se Ivica Propadalo

72-godišnji Ivica nije se odvajao od Dragane i skidao osmijeh s lica, a sve su to zabilježili i fotografi koji su se tamo našli.

Njihova ljubavna priča počela je na koncertu njegova benda Teška industrija u Beogradu, a detalje je jednom prilikom otkrio sam Ivica.

"Imali smo zajedničkog prijatelja, on nas je upoznao. Ona je došla na koncert, htjela se uslikati i, eto, to traje tako", izjavio je jednom za IN magazin.

Vjenčali su se u rujnu 2017. godine, a njihovo svadbeno slavlje trajalo je čak dva dana. Dan nakon što su se izmijenili bračne zavjete u zagrebačkoj Gradskoj vijećnici pred članovima obitelji organizirali su veliki tulum u u muzeju Mimara, na koji su pozvali Željka Bebeka, Zorana Škugora, Luke Nižetića, Dalibora Petka i brojna druga poznata lica, a mladence i uzvanike zabavljala je Tereza Kesovija.

Dragana je njihovu petu godišnjicu braka obilježila romantičnom objavom na svojem profilu na Instagramu.

"Razlike u godinama i vjeri gledamo s podsmijehom. Ljubav gradimo na povjerenju i toleranciji. Jer mi smo tim, najbolji prijatelji i najveći rivali da dokažemo jedno drugom ljubav", napisala je tada.

Ivica iza sebe ima brak u kojem je dobio dvoje djece, sina Marka i kćer Lanu, a od prve supruge razveo se 2005. godine.

