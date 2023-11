Naš legendarni roker blista od sreće kraj 28 godina mlađe supruge, upoznao ju je na svom koncertu nakon raspada prvog braka!

Ivica Propadalo pojavio se sa suprugom Draganom na promociji novog albuma bivše Frajle Marije Mirković.

Domaći glazbenik Ivica Propadalo (73) s 28 godina mlađom suprugom Draganom u braku je već šest godina, a još su zaljubljeni kao prvoga dana.

To su sada još jednom pokazali na promociji novog albuma bivše Frajle Marije Mirković, na koju su došli nasmijani i držeći se za ruke.

Za tu su se prigodu i modno uskladili u dugačkim kaputima te su po dolasku na event spremno pozirali fotografima, a fotografije pogledajte u galeriji.

Njihova ljubavna priča počela je na koncertu njegova benda Teška industrija u Beogradu.

"Imali smo zajedničkog prijatelja, on nas je upoznao. Ona je došla na koncert, htjela se uslikati i, eto, to traje tako", otkrio je Propadalo jednom prilikom za IN magazin.

Vjenčali su se u rujnu 2017. godine, a njihovo svadbeno slavlje trajalo je dva dana. Dan nakon što su se izmijenili bračne zavjete u zagrebačkoj Gradskoj vijećnici pred članovima obitelji organizirali su veliki tulum u u muzeju Mimara, na koji su pozvali Željka Bebeka, Zorana Škugora, Luku Nižetića, Dalibora Petka i brojna druga poznata lica, a mladence i uzvanike zabavljala je Tereza Kesovija.

Dragana je njihovu šestu godišnjicu braka obilježila romantičnom objavom na svojem profilu na Instagramu.

"Moja ljubav, 6 godina braka. 12 godina sreće. I ljubav za čitav život", napisala je tada.

Ivica iza sebe ima brak u kojem je dobio dvoje djece, sina Marka i kćer Lanu, a od prve supruge razveo se 2005. godine.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Nekad i sad Bila je prva voditeljica IN magazina, vodila je i Red Carpet, a sada je snimljena u rijetkom izlasku nakon odlaska s malih ekrana!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lana Jurčević napokon je odgovorila na pitanje koje sve zanima, evo kad njezina prva beba stiže na svijet!