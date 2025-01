Domaća pjevačica hrvatske dućane bojkotira već pola godine: ''Ako se ova pljačka nastavi...''

Ivanka Mazurkijević objavila je poveći status uoči bojkota koji se najavljuje zbog rasta cijena u trgovinama.

Među ljudima diljem Hrvatske proširila se inicijativa bojkota trgovina ovog petka zbog previsokih cijena.

Brojni će se bojkotu pridružiti, a pjevačica Ivanka Mazurkijević svojim Facebook pratiteljima otkrila je kako ona bojkotira već mjesecima.

''Dakle, oko pola godine, mogu reći da uporno idem u Trst, to jest blizu, sat i 15 min, idem u IperCoop i izradila sam si karticu za članstvo i skupljanje bodova. Natrpam svega i platim 200 eura otprilike, al' baš svega, od deterdženata, jegera, mortadela, sireva … ma sve. I onda zaboravim nešto i za 40 eura u Lidlu kupim 6 stvari i mrzim sve na parkingu. Ma sve'', započela je.

''Naravno, pošto sam ja hedonist Trst je mjesto i za šoping, a ja triftam po secondhandu i naletim na skupu Robertu (najjeftinije) za koju nisam ni bila upućena, pa onda vidim i torbicu (to mi je bilo skupo) pa kavica i nezdravo. Pa pliš do poda za extraizlaske do kioska. Ok, isfurat ću ja to. Uglavnom torte za rođendanke ultra povoljno i fino. Šta hoću reći? Naravno da u petak neću ući u dućan. Nisam (skoro) ''niprije''. U Nipriji. P.S. Žao mi je ako ne živite blizu granica, no ako se ova pljačka nastavi skupite se u auto i natrpajte. Zasad nas ne pregledavaju zbog brokule. Traže imigrante, migrante. Ja sam sad foodmigrant? Ima to?'', zaključila je.

Podržavate li vi bojkot trgovina? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Inače, Ivanka je mnogima poznata po braku s članom Leta 3, Damirom Martinovićem Mrletom. Njihovu ljubavnu priču pročitajte OVDJE.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Tonči Huljić komentirao glasine da njegov sin ljubi Jelenu Rozgu, evo što je izjavio!

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Tko su voditeljice Eurosonga 2025.? Jedna je bila u braku s talijanskim šarmerom, a druga je bivša natjecateljica

Pogledaji ovo Celebrity Sevkini fanovi u čudu komentiraju njezino do savršenstva isklesano tijelo: ''Kakva žena, Gospode Bože!''

Pogledaji ovo Nekad i sad Bivša dječja zvijezda svjetla reflektora zamijenila je mirnom farmom, dugo se borila s nepoznatim simptomima

Pogledaji ovo Celebrity Nika Turković više ne izgleda ovako: Ima novu boju kose, brineta je otišla u prošlost!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zdravko Čolić na početku karijere imao je drugo ime, evo kako se zvao!