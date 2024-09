Bivša hrvatska misica titulu je ponijela prije 24 godine, ali ovakvom figurom mogla bi konkurirati i sada, nije ostarjela ni dana!

Naša bivša misica Ivančica Pahor prošetala je zagrebačkom špicom, u dugoj haljini pokazala je vitki struk i figuru.

Bivšu misicu i manekenku Ivančicu Pahor nemamo često priliku vidjeti otkako se povukla iz javnosti i krenula u poduzetničke vode.

No zato je ovaj vikend nije mogla neopaženo prošetati zagrebačkom špicom. Ivančica je plijenila poglede u uskoj ružičastoj haljini koja je istaknula njezinu vitku figuru.

Ivančica je nosila dugu tirkiznu haljinu koja je istaknula njen uski struk i u 43. godini, a pored fotografa prošla je nasmijana i pričajući na mobitel.

Podsjetimo, Ivančica je 2000. godine okrunjena titulom Miss turizma Hrvatske, a ostvarila je i značajan uspjeh na svjetskom izboru, gdje je odabrana kao prva pratilja, no svojim izgledom mogla bi konkurirati i danas.

Izgradila je i uspješnu manekensku karijeru te je nosila revije naših najpoznatijih dizajnera, a nakon što se povukla iz javnosti, diplomirala je povijest umjetnosti, pa se posvetila slikanju, dizajniranju odjeće i izradi nakita.

"Moja ljubav prema nakitu je zapravo oduvijek, kad sam bila mlada djevojčica uvijek sam isprobavala nakit koji su nosile moja majka i baka. To su bili razni broševi, ogrlice, narukvice, a isto tako uvijek su me fascinirali povijesni filmovi i uvijek sam se divila nakitu koji su nosile žene u drevnom Egiptu i staroj Grčkoj", ispričala je u IN Magazinu.

U posao je uključila cijelu obitelj.

"Mama koja je u proizvodnji, brat koji je uvijek na terenu i prati cijeli proces prodaje, a odnedavno tu je i moja kćer koja sudjeluje sa svojim dizajnom i idejama", otkrila je Ivančica.

Bivša misica je samohrana majka kćeri Une, a svoj ljubavni život uspješno skriva od javnosti i ne zna se je li u vezi.

Kako je Ivančica izgledala u slavnim danima i koliko se od tada promijenila, pogledajte u galeriji.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Supruga našeg rukometaša na posao se ne može ovako oblačiti, ali zato je zagrebačka špica njena modna pista, što kažete na outfit?

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Nova urnebesna fotka kraljice Camille hit je na društvenim mrežama, pogledajte što ju je to snašlo!

Pogledaji ovo Celebrity Severina u haljini s prorezom pokazala ravan trbuh, izgleda kao boginja: ''Pa ona sve iznosi damski!''

Pogledaji ovo Celebrity Sin slavnog glazbenika i hrvatska snaha nakon vjenčanja u Dubrovniku objavili sretne vijesti: ''Stiže u ožujku!''

Pogledaji ovo Celebrity Znate li tko je sestra Alke Vuice? Mnogi misle da je to naša poznata dizajnerica, ali riječ je o potpuno drugoj ženi!

Pogledaji ovo Celebrity Nikad tužniji prizori omiljenog glumca proširili se internetom, smrt prijatelja jako ga je dotukla, a samo neki bi ga prepoznali