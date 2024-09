Nikad tužniji prizori omiljenog glumca proširili se internetom, smrt prijatelja jako ga je dotukla, a samo neki bi ga prepoznali

Glumac Matt LeBlanc već godinama ne uživa u pozornosti javnosti, a svojim novim izgledom sve više šokira fanove.

Omiljenog glumca Matta LeBlanca mnogi su najnovijim fotografijama jedva prepoznali.

Matt je viđen prvi put nakon puno mjeseci u Los Angelesu, a paparazzi su ga uhvatili iz daljine dok je ulazio u svoj automobil. Sa sunčanim naočalama i šiltericom potpuno se maskirao, a višak kilograma koji je skupio te sijeda brada dali su mu novi imidž s kojim bi ga i najvjerniji fanovi teško prepoznali.

Proteklih godinu dana iza njega je teško razdoblje nakon što su on i kolege iz serije ''Prijatelji'' ostali bez prijatelja Matthewa Perryja.

I dok je Matthew od malih nogu sanjao o uspješnoj karijeri i slavi, Matt je živio nešto drukčijim životom u mladosti. Školovao se za stolara, oduvijek su ga zanimali motori, a nakon što je odustao od koledža, uputio se u New York jer se htio okušati kao model. I u tome je doista uspio, snimao je reklame za svjetske brendove, a onda je konačno dobio i ulogu Joeyja u "Prijateljima".

Godinu prije završetka snimanja Matt se vjenčao s američkom glumicom Melissom McKnight i dobili su kćer Marinu Pearl, kojoj je osam mjeseci nakon rođenja dijagnosticirana kortikalna displazija mozga. Da nešto nije u redu, roditelji su shvatili u trenucima kada je pokušavala puzati, no uvijek i iznova je padala na lijevu stranu i počela je patiti od epileptičkih napadaja.

Matt se nakon toga povukao iz glumačkog svijeta i odlučio se posvetiti brizi o kćeri. Nakon dvije godine braka razveo se od Melisse, a 2011. godine u potpunosti je nestao iz javnosti.

"Ne znam je li to bila bolest moje kćeri ili činjenica da sam bio previše fokusiran na posao, ali osjećao sam da sam pregorio i da mi treba vremena da se distanciram. Pozvao sam agenta i rekao mu da zaboravi moj broj telefona na nekoliko godina, potpuno sam odustao, srećom, uspio sam. To su bili trenuci u kojima sam se osjećao kao da ću doživjeti živčani slom. Neko vrijeme nisam morao ništa raditi. Mojoj je kćeri dijagnosticiran problem s mozgom. Bilo je to veoma mračno razdoblje, ali uspjeli smo ga prebroditi", izjavio je u jednom od intervjua.

