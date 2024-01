Naša lijepa glumica vraća se na scenu nakon dramatične borbe za život: "Moram priznati da sam mislila da ću se vratiti puno prije"

Ivana Roščić vraća se na kazališne daske nakon dvije godine oporavka od ozbiljnih zdravstvenih problema.

Glumica Ivana Roščić prije dvije godine završila je na operaciji koja joj je spasila život, nakon što joj je prsnula anuerizma na mozgu.

Dobitnica Zlatne arene od tada je prošla kroz dugi oporavak i sada se konačno vraća na posao u svoje matično kazalište Gavella, gdje će igrati u predstavi redatelja Saše Božića, rađenoj po nagrađenom djelu srpske autorice Milene Marković.

O svojem oporavku i povratku na scenu progovorila je za Gloriju.

"Bila je to neophodna mjera, jer prvih par mjeseci nakon operacije se nisam osjećala kao da sam u svom tijelu. Morala sam puno spavati, nisam niti dobro hodala, tijelo je naprosto tražilo svoj oporavak. Smetala mi je buka i svjetlo, utoliko moj kazališni rad nije bio moguć jer je tamo sve to, i buka i svjetlo, i glasna glazba. Moram priznati da sam mislila da ću se vratiti puno prije, ali evo - sad je tek došao taj trenutak. Dopustila sam si da osluškujem sebe, svoje tijelo i da predano provodim terapije koje trebam. Trenutak kada sam osjetila da mogu iskoračiti nazad u posao, krenula sam prvo sa snimanjem jer je ono na čudan način manje zahtjevno od kazališta jer se na njima dosta vremena čeka, a u teatru za to prostora uglavnom nema", rekla je Ivana.

Pogledaji ovo Celebrity Naša glumica o svojoj dramatičnoj borbi za život: "Suprug me nosio na rukama jer nisam mogla hodati"

Otkrila je i da je u periodu oporavka odlazila na psihoterapije, koje su joj pomogle s napadima panike koje je imala, a sve vrijeme najveća podrška bili su joj suprug Marko Balić i njihova djeca, sin Toma i kći Margita.

Ivana se nakon nemilog događaja rijetko pojavljivala u javnosti, a zadnji filmovi u kojima je glumila bili su "Garbura" redatelja Josipa Žuvana i "Ostrižena" redateljice Karle Lulić.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Bijesna objava splitske glumice zbog Severine: "Zaboravljaš da će dijete odrasti i možda neće biti potkupljiv kao neki"

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Tjednima je šutio o strašnoj dijagnozi koju je dobio, a sve da bi zaštitio svoju trudnu suprugu: "Jednostavno to ne bih mogao"