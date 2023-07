Naša lijepa glumica za rijetki izlazak odabrala je riskantni dekolte, a nakon dramatične borbe za život kloni se javnosti

Ivana Roščić zablistala je na otvorenju 70. Pula film festivala na kojem se pojavila u glamuroznom izdanju.

Glumica Ivana Roščić nije propustila svečano otvorenje jubilarnog 70. Pula film festivala na čijem se crvenom tepihu pojavila u glamuroznom izdanju i plijenila poglede okupljenih.

44-godišnja Ivana pojavila se u crnoj haljini s dekolteom koji je pridržavala tek tanka nit, a imala je i poluprozirne detalje s čipkom i pristajala joj je kao salivena. Sa smiješkom je pozdravila fotografe i sjajno raspoložena pozirala i družila se s kolegicama i kolegama.

Ivana se u javnosti u posljednje vrijeme ne pojavljuje često i to nakon što je prošle godine doživjela ozbiljne zdravstvene probleme i pravu dramu.

"To jutro odvela sam djecu u vrtić, otišla u dućan, kihnula i kako sam kihnula tako me je stravična bol presjekla kroz glavu.", prisjetila se glumica koja je tada jedva uspjela doći do najbližeg kafića jer su joj ruke i noge počele otkazivati te se počela grčiti

"Dok sam čekala hitnu pomoć, došli su kolega Roko Sikavica i moj suprug Marko, a kad je došla hitna, liječnica je zaključila da imam napadaje panike, rekla mi je da mi je bolje da idem kući i dala mi dvije injekcije za smirenje. Suprug Marko nosio me na rukama jer nisam mogla hodati, i sreća da je bio priseban te zaključio da to nisu napadaji panike nego da mi doista nije dobro i da mi treba pomoć", ispričala je za Večernji list.

Njen suprug je zatim nazvao prijatelja doktora i opisao mu što joj se dogodilo nakon čega je po nju došla druga hitna pomoć, a u KBC Rebro ustanovili su da ima rupturu aneurizme i obilno krvarenje te je isti dan operirana.

"Da smo povjerovali u dijagnozu prve liječnice, više ne bih bila tu", istaknula je Ivana koja je odlučila javno izaći sa svojom pričom jer smatra da je bitno prepoznati simptome.

Ispričala je i kako je nakon izlaska iz bolnice imala intenzivne napadaje panike, koje prije toga nije iskusila, i da se još bori s raznoraznim strahovima zbog čega redovito ide na psihoterapiju, a kaže i da vidi pomak.

U svemu su joj velika podrška bili suprug Marko, obitelj i prijatelji.

