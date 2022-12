Uz to što oduševljava u ulozi kreativnog producenta u dramskoj uspješnici Nove TV ''Kumovi'', redatelj Josip Žuvan oduševljava i svojim filmom prvijencem naziva ''Garbura''. Radnja vas vodi u dalmatinsko predgrađe u vrijeme božićnih praznika, gdje je atmosfera sve samo ne idilična. Glumice Marija Škaričić i Ivana Roščić te redatelj otkrili su nam kako u "Garburi" izgledaju blagdani bez filtera.

Saznajte sve o filmu Josipa Žuvana u kojem je blagdansko vrijeme prikazano na gorko-slatki način: "Idila se ne može dogoditi niti približno"

Pogledaj i ovo Cijela regija tuguje Massimo je do zadnjeg trenutka vjerovao da će pobijediti bolest, a evo i zašto je vjerovao da je blagoslovljen srećom

12-godišnji dječaci Antonio i Nikola protagonisti su filma "Garbura", iza kojeg stoji redatelj Josip Žuvan. Potpuno drugačije ozračje od onog na kakvo smo naviknuli u blagdanskim filmovima, Garbura pobija imperativ sreće i zajedništva kakav se očekuje u božićno i novogodišnje vrijeme.



"Garbura je humorna drama koja se događa za vrijeme božićnih praznika i prati dva 12-godišnja dječaka koji su prijatelji i žele postati youtube zvijezde. Njihove obitelji su zavađene i preko tih božićnih praznika dolazi do eskalacije sukoba i polako se te svađe između obitelji prenose na djecu", otkrio je Josip.



Nikola i Antonio zabavljaju se paljenjem karabita, a svoje eskapade objavljuju na Youtubeu. Utjelovljuju ih dva mlada šibenska glumca.



"Najvažnije u tom filmu bilo mi je pronaći, osim odraslih glumaca, najteži zadatak je bio pronaći ta dva dječaka koja nose cijeli film jer sam znao ako njih ne pronađem da cijeli film propada jer cijeli film bazira se na njima", pojasnio je.



"Na setu je bilo odlično, jedno iskustvo koje bi htio ponovit još sigurno sto puta", priznao je glumac Franko Floigl.



"Ovo mi je prvo glumačko iskustvo, prije toga nisma ni bio na dramskoj, nisam se bavio s ničim takvim. Ovi stariji glumci koji su dosta iskusniji su nama malo pomagali kako da odglumimo ili kako da zapamtimo malo tekst da malo svojim riječima i tako to", otkrio je maleni glumac Mauro Ercegović Gracin.



A među njima su Ljubomir Bandović, Asja Jovanović, Marija Škaričić i Ivana Roščić, koje su od ovih dječaka također nešto naučile.



"Oni glume iz nekog svog najčišćeg mogućeg instinkta, bez svijesti o tome da oni imaju nekakvu poziciju, imaju direktnost i nekakvu nevinost koja je s profesionalnim glumcima kad prođu sve škole, kad steknu iskustvo, nešto što moraju pazit da ne izgube", pojasnila je Marija Škaričić.

Ivana utjelovljuje Ines, samohranu majku jednog od dvojice dječaka, kojoj je poprilično dosadno u životu, a eskapade pronalazi u ljubavnim aferama.



"Shvatila sam da iščitavajući scenarij da je to kompilacija nekih žena, djevojaka koje sam imala prilike upoznati kroz život i koje su se nekako zaustavile. Zaustavile su se u nekakvom vremenu i prostoru i pokušavaju se iz dana u dan nosit s tim", kaže Ivana Roščić.



Jer u Garburi ništa nije idilično, unatoč blagdanskom vremenu radnje filma.



"U ovom filmu čak idila se ni ne može dogodit niti približno, ali ostaje taj kostur koji moramo ispoštovat. Ostaje to da je bor okićen, da je poklon ispod bora, da se to jede, da se to kuhalo, da se to pojelo i popilo. Jedan moj prijatelj je nekidan bio na premijeri i super mi je bio njegov komentar, rekao je da je to zapravo film o tome kako većina ljudi živi", otkriva Marija.



Božićno-novogodišnji film idealan za ovo vrijeme od 22. prosinca već igra u našim kinima, a evo zašto bi ga svatko trebao pogledati.



"Svi koji čuju za film me pitaju što je to Garbura, ja im kažem nisam ni ja sama znala što je Garbura, a onda sam saznala što je Garbura pa eto da saznaju što je Garbura", poručila je Ivana.



"Zato što je Garbura dobar film, zaista dobar film i zato što ja bih stvarno od sveg srca voljela da se naša publika počne okretati hrvatskom filmu", dodala je Marija.



A to možete već danas.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.