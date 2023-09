Naša bivša misica prvi put u javnosti s dugogodišnjim partnerom kojem je dosad vješto skrivala identitet!

Bivša Miss Hrvatske Ivana Delač na posljednjem je događanju prvi put je pokazala dugogodišnjeg dečka Slobodana Brezaka kojeg inače vješto krije od javnosti.

Bivša Miss Hrvatske Ivana Delač i godinama nakon osvajanja titule ostala je u svijetu modelinga, a sada je na proslavu 25. rođendana poliklinike Svjetlost stigla i u voljenom društvu koje inače uvijek skriva od javnosti.

Za okupljene fotografe Ivana je pozirala sa svojim dugogodišnjim partnerom Slobodanom Brezakom koji je menadžer tvrtke koja se bavi proizvodnjom ortopedskih pomagala, a njegov je identitet donedavno skrivala.

Par je zagrljen pozirao, a Ivana je zablistala u dugoj žutoj haljini dok je njen dragi nosio plavo odijelo.

Podsjetimo, Ivana Delač je titulu Miss Universe Hrvatske odnijela 2003. godine, a nakon toga se zaposlila u organizaciji evenata. S bivšim suprugom Ivicom Đolom ima sina Nou.

''Ja sam sretno zaljubljena već eto nekoliko mjeseci. Neću puno otkrivati osim da sam sretna, ispunjena i blagoslovljena'', rekla je početkom ove godine za In magazin.

Iza nje je brak iz kojeg pamti samo sretne dane, no pospremila ga je u prošlost. Bračnoj sreći dat će drugu šansu.

''Mislim, ja imam brak iza sebe trinaestogodišnji i drugi brak je uvijek nekako, usuđujem se reći, sretniji od onog prvog! Zašto?! Zato što smo u zrelijim godinama, zato što smo prošli određeno iskustvo, zato što tražimo partnera koji nam odgovara po svemu, od karijere do nekakvih karakternih osobina koje kad stupiš u četrdesetu točno znaš što paše mom karakteru. Kad tražiš sreću drugi put onda želiš da to bude sreća do kraja života!'', rekla je.

A čini se da joj je tu sreću pružio Slobodan.

