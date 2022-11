Supruga Marka Livaje malo se našalila na njegov račun, no ne krije i koliko je ponosna: "Zaj***n je lik"

Iris Livaja u svojim pričama na Instagramu podijelila je šalu na račun supruga Marka.

Tetovaže našeg nogometnog reprezentantica Marka Livaje ovih su dana tema o kojoj mnogi pričaju, a sada je se dotakla i njegova supruga.

U svojim pričama na Instagramu Iris Livaja podijelila je šalu na račun Markovih tetovaža koja je, sudeći po emotikonu koji plače od smijeha, i nju dobro nasmijala.

"Kad ga braniči vide, ne znaju bi li ga čuvali ili čitali", piše uz Markovu fotku na kojoj se vidi njegova velika tetovaža s tekstom na desnom bedru.

Livaja na sebi ima čak 110 tetovaža, a upravo ova je privukla veliku pažnju na utakmici Hrvatske i Maroka tijekom njegove proslave gola.

Evo i što na njoj piše:

"Bog ima plan za tebe i u to ne sumnjaj, i ono što ti je On naumio neće ti izmaknuti iz ruke. Ako nešto izmakne, znači da nije za tebe. Bar ne u ovom trenutku. Što ti je činiti? Vjeruj! I vidjeti ćeš, sve se okrene nezamislivo bolje nego si ti želio i planirao. I ne zaboravi - zahvali na svemu, jer sve je za tvoje dobro. I udarci - oni odgajaju! Suze - one pročišćuju! Padovi - da ih nije kako bih prepoznao let."

Iris je na društvenoj mreži podijelila i jednu uspomenu s Markom od ovog ljeta.

"Moj Marko igra špica i zaj***n je lik", napisala je preko videa iz automobila u kojem isto i skandiraju.

Livaji je supruga najveća podrška u karijeri i vjerno ga bodri na Svjetskom prvenstvu iz njihova doma u Splitu, a nakon pobjede Hrvatske protiv Kanade nije skrivala ponos.

"Moj ponos, moj tigar, moj lav. Srce mi je kao najveća planina, bravo momci", napisala je u tada u pričama na Instagramu.

Iris i Marko vjenčali su se ovog svibnja u crkvi svetog Stjepana u Splitu, a prije toga bili su osam godina u vezi i zajedno imaju dvoje djece, sina Lorenza i kćer Elizabet.

