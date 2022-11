Livaja ima više od stotinu tetovaža, a jedna je ovih dana posebno svima zapela za oko, evo kojim je tekstom ukrasio nogu!

Marko Livaja na sebi ima čak 110 tetovaža, a jedna je na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Katru privukla posebnu pozornost.

Naš nogometni reprezentativac Marko Livaja svojim izgledom plijeni pozornost brojnih obožavateljica koje ga prate i na društvenim mrežama, a nekima su posebno zanimljive brojne tetovaže kojima je ukrasio tijelo.

One su se našle u središtu pozornosti i tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva u Katru, a tijekom susreta Hrvatske i Kanade nikome nije promakla ona koju nosi na desnoj nozi, točnije tekst ispisan na hrvatskom jeziku.

"Bog ima plan za tebe i u to ne sumnjaj, i ono što ti je On naumio neće ti izmaknuti iz ruke. Ako nešto izmakne, znači da nije za tebe. Bar ne u ovom trenutku. Što ti je činiti? Vjeruj! I vidjeti ćeš, sve se okrene nezamislivo bolje nego si ti želio i planirao. I ne zaboravi - zahvali na svemu, jer sve je za tvoje dobro. I udarci - oni odgajaju! Suze - one pročišćuju! Padovi - da ih nije kako bih prepoznao let", tekst je tetovaže koju je odabrao.

Marko je jednom prilikom za Dalmatinski portal izjavio da je veliki obožavatelj tetovaža te otkrio kako ih ukupno ima čak 110.

"Imam 110 tetovaža valjda, ali nisam ih radio tri ili četiri godine. Ima mjesta, ali jednostavno nemam volje", izjavio je Marko prije godinu dana. Možda se to uskoro promijeni, pogotovo ako Hrvatska ostvari značajan uspjeh na ovom prvenstvu, a nogometaš odluči to zauvijek zabilježiti kao podsjetnik na lijepe dane.

