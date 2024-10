Internet gori i dan nakon ovih prizora Irine Shayk: "Izgleda apsolutno zadivljujuće!"

Irina Shayk odisala je glamurom na modnoj pisti u New Yorku gdje je prošetala u seksipilnoj modnoj kreaciji.

Slavna ruska manekenka Irina Shayk blistala je na Victoria's Secret Fashion Showu koji je održan u New Yorku.

Irina Shayk prošetala je pistom u svom stilu odišući glamurom i elegancijom, a njezina pojava bila je jedna od istaknutijih trenutaka večeri.

Zablistala je u crnom poluprozirnom bodyju s raskošnim zvjezdanim detaljima, a zavidnu figuru, savršeno je istaknula u očaravajućoj kreaciji.

"Izgleda apsolutno zadivljujuće", "Kraljica večeri", "Tako je prelijepa", pisali su korisnici X-a.

