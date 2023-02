Lijepa Paula vraća se na male ekrane, ali s jednom promjenom koja bi mogla zbuniti gledatelje: "Samu sebe zavaravam da je sve isto"

Paula Tonković vraća se ulozi mentorice u novoj sezoni showa "Ples sa zvijezdama", u kojem se dosad natjecala s Ivanom Šarićem i Filipom Vidovićem, no zbog jedne promjene gledateljima možda neće biti na prvu poznata.

I u novoj sezoni showa "Ples sa zvijezdama" u ulozi mentorice gledat ćemo Paulu Tonković, koja se dosad natjecala u već dvije sezone, a ne krije koliko je uzbuđena zbog još jedne prilike koju je dobila.

"Prvenstveno me veseli show jer već pet godina nisam aktivni natjecatelj, već samo podučavam druge i bavim se drugim budućim plesačima, pa mi često zafali plesni podij, a zahvaljujući 'Plesu sa zvijezdama', itekako se mogu izguštati u plesu i prisjetiti kako je to biti aktivan plesač", kazala nam je Paula.

Zanimalo nas je i što se u njezinu životu promijenilo od zadnje sezone showa.



"Rekla bih svašta i ništa. Recimo, svašta bi značilo da sam promijenila prezime, a ništa da sam ponovno s vama i dio 'Plesa sa zvijezdama'. Svakodnevno se otvaraju nova vrata, prilike i projekti, ali ja kroz cijeli proces imam osjećaj da sam ista, pa nekako samu sebe zavaravam da je sve isto već godinama!" priča plesačica koju su gledatelji upoznali kao Paulu Jeričević, no prošle se godine udala i promijenila prezime.

Zanimljivo je da je vjenčanje bilo pred samo finale showa, pa je za nju to bio jedan vrlo uzbudljiv period.

"Često me pitaju kako sam to preživjela, a ja, kad se sjetim tog perioda, ne mogu reći da sam bila pod stresom. Sve je nekako prošlo glatko, nasreću imam predivne ljude oko sebe, počevši od muža, obitelji, prijatelja pa do samog Fiće, koji je zaista kroz cijeli taj period bio pun razumijevanja i velika podrška. Sama svadba prošla je i više nego savršeno, jednostavno sam provela jedan cijeli dan i noć sa svojim najdražim ljudima, a u tom periodu života koji sam proživjela to je definitivno bio luksuz jer su znali proći dani, tjedni da se nisam uspjela vidjeti s njima", prisjetila se.

A kako je biti u braku?



"Da vam budem iskrena, nakon deset godina veze i dvadeset godina poznanstva ne znam što me više može iznenaditi. Nas dvoje otpočetka smo znali sve jedan o drugome, pa je sam brak došao kao kruna našeg odnosa, a ne neki (ne)očekivani obrat. Sve se odvija onako kako treba, sretni smo i veselimo se budućim izazovima, velikim, a i onim najmanjim, a najbitnijim", otkriva.

Paula se u prethodnim sezonama showa natjecala s Ivanom Šarićem i Filipom Vidovićem i oba je puta zauzela treće mjesto, pa smo je upitali cilja li sada na pobjedu.

"Iako je gledateljima možda teško povjerovati, meni zaista ni u jednoj sezoni nije bio cilj pobijediti. Naravno, svi to priželjkujemo jer se ipak ulaže veliki trud, ali ono što je, barem meni, najbitnije je to da mi partner bude marljiv, željan znanja i da mi vjeruje, a na svu sreću dosad sam zbilja pored sebe imala partnere koji su mi olakšavali posao svojom predanošću. Sad sam već u onoj fazi kad si mislim da je bolje da se umirovim čisto da se ne ureknem jer mislim da je rijetko da mi se baš svaki put putevi susretnu s onima koji ispunjavaju sva moja očekivanja", govori.

O svojoj novoj zvijezdi još ne smije puno otkrivati, ali ističe da je zadovoljna.

"Baš kao što sam spomenula, i ove godine dobila sam partnera koji jedva čeka naučiti sve što ga čeka. Malo je reći zadovoljna! Moj novi partner prije svega je jedan veliki džentlmen, a osim toga jedna predivna osoba koja me već sad naučila puno toga, a mislila sam da sam ja ta koja ću njega učiti. Veselim se svakom treningu i svakom nastupu jer već sada maksimalno uživam u procesu", kaže.

Paula je dosad već postala poznato televizijsko lice, no priznaje da se na to još uvijek ne može naviknuti.

"Zapravo ja i dalje živim u uvjerenju da me nitko ne povezuje s Paulom iz showa, najviše zato što smo tamo u rukama najvećih profesionalaca i uvijek smo besprijekorno sređeni, a ja najčešće hodam u trenirkama i bez šminke, pa mi je nekako nestvarno da me itko prepozna. U krivu sam, naravno, uvijek se iznenadim koliko ljudi zbilja prati naš put i nas napredak kroz show i svaki put me jednako dirne kad mi netko kaže pokoju lijepu riječ", priča.

Popularna je i na Instagramu, na kojem ima više od 20 tisuća pratitelja, a evo što kaže na pitanje čemu duguje takvu popularnost.



"Televizija je ipak jedan moćan medij kojem svakako mogu pripisati 'popularnost', kako vi kažete. Drago mi je ipak da se taj broj ne smanjuje kada show završi. Vjerujem da ljudi osjete i preko Instagrama moju ljubav prema plesu i podučavanju, a i ljubav prema svojim bližnjima i možemo to tako nazvati - načinom života. Možda će ovo zvučati malo otrcano i ne želim da se krivo shvati jer sam zahvalna na svakoj lijepoj riječi koju mi netko kaže, ali ipak mi najviše gode komplimenti moje obitelji i prijatelja", kaže Paula.

Suprugu, kaže, ne smetaju komplimenti koje dobiva od drugih i ističe kako joj je najveća podrška u svemu.

"Započela sam rečenicu s 'moj suprug' i počela se smijati jer mi je još uvijek to nestvarno. Moj Tonko prije svega je moj najveći prijatelj koji mi je podrška još od davnih dana i ništa se nije promijenilo. Podržava svaku moju ideju, svaki nastup i svaku odluku. Možda zato što pola toga ne sluša, pa ni ne zna s čim se sve složio. Kako god, uvijek je tu uz mene", ističe.

A jednaku podršku ima i u svojoj sestri Petri, koja je također poznata plesačica.

"Sve što sam napisala za svog supruga (haha) vrijedi i za seku. Jedina razlika je što me ona sigurno uvijek sluša! Šalu na stranu, bavimo se istim poslom i pokreće nas ista ljubav - ima li išta ljepše i snažnije od toga? Mi se zapravo često ne slažemo na kreativnoj razini, ali to ne umanjuje činjenicu da bezuvjetno podržavamo jedna drugu", kaže Paula.

Iza nje su i brojni drugi plesački uspjesi i suradnje s raznim zvijezdama, a evo čime se posebno ponosi.

"Ako ste imali priliku pročitati prijašnje intervjue, ono što sam naglasila su titule državne prvakinje i suradnja na spotu s Massimom. Ono što nisam naglasila, a čega sam tek sad postala svjesna, je da sam podučavanjem uspjela vezati puno polaznika za ples. Poseban je osjećaj kad vidiš da potpuni rekreativci plešu na zavidnoj razini, a znaš da si ih učio od prvih koraka. Između ostalog, to je najveći razlog zašto volim Ples sa zvijezdama!" poručila je.

Paula, osim što se profesionalno bavi plesom već 18 godina, studira na Filozofskom fakultetu turkologiju i francuski jezik. Čak jedanaest puta bila je državna prvakinja, jednom srebrna i tri puta brončana. Kao državna prvakinja i član reprezentacije godinama je predstavljala Hrvatsku na europskim i svjetskim prvenstvima. Od 2013. do danas niže profesionalne nastupe u raznim televizijskim zabavnim emisijama, između ostalih i u ''Tvoje lice zvuči poznato'', a od 2016. sudjeluje i na raznim komercijalnim događanjima, videospotovima i ostalim show nastupima. Nakon završene natjecateljske karijere Paula se bavi podučavanjem, vodi grupe Lady latina u Zagrebu i priprema mladence za prvi ples.

