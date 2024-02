Mlada Riječanka o prilici života koja joj se pružila: ''Zbog nepoznatog terena i izlaska iz zone komfora euforična sam i uzbuđena''

Mlada Katia Žunić optimistična je oko ulaska u ''Survivor'' kojeg na ekranima Nove TV gledamo opet od 4. ožujka, a evo čemu se najviše raduje i ima li svoju strategiju za pobjedu.

Mlada Katia Žunić jedna je od kandidata koji su se ove godine odlučili iskušati u preživljavanju na egzotičnom otoku u našem showu ''Survivor'' kojeg opet gledamo od 4. ožujka.

Za naš portal prije ulaska u show podijelila je svoja očekivanja, motivaciju, ali i strahove s kojima će se na dalekoj lokaciji suočiti.

''Dolazim iz Rijeke, gdje trenutno i živim. Pa zanimanju sam prvostupnica fizioterapije i pri Fitness Učilištu sam stekla diplomu i zvanje fitness trenera. U slobodno vrijeme najviše volim šetati uz more i u šumi sa psima, provoditi vrijeme s prijateljima, sve u svemu najviše volim aktivan život i bilo kakve aktivnosti su uvijek prva opcija za iskoristiti vrijeme. Za mene je najvažnije u životu naći svoj mir i svakodnevno uživati u njemu kroz druženje sa svojim voljenima. Također, važno mi je poštovanje, iskrenost i zahvalnost na svemu što imam. Od uspjeha mogu navesti mnoge medalje u judo natjecanjima i dvije brončane medalje na europskom prvenstvu u judo katama, na kojem sam sudjelovala u paru sa sestrom Lucijom. Također, završila sam fakultet zdravstvenih studija u redovnom roku i stekla diplomu fitness trenera, što mi je bila velika želja.''

Svoj ulazak u ''Survivor'' jedva čeka, a evo i što očekuje.

''Pred ulazak se osjećam znatiželjno i uzbuđeno te očekujem da ću svojim sudjelovanjem pomaknuti vlastite psihofizičke granice.''

Ispričala je i što ju je motiviralo na prijavu u ''Survivor''.

''Pri završetku prethodne sezone osjetila sam želju da se prijavim gledajući kandidate kako se svakodnevno susreću s raznim zanimljivim izazovima te nisam previše razmišljala o ishodu. Mogla sam sebe zamisliti u njihovoj poziciji i zapravo sam im zavidjela na prilici koja im je pružena. I eto, igrom slučaja ove godine sam ja jedna od rijetkih koja je dobila priliku za ovakvo nezaboravno životno iskustvo.''

Ono čemu se najviše veseli tijekom ulaska u show mnoge bi od ove avanture odbilo, no ona na sve gleda s pozitivom.

''Veselim se svemu! Od spavanja na kiši do izležavanja na suncu, od poligona do nagrada. Veselim se upoznavanju ljudi i stjecanju novih iskustava koje ću imati priliku samo u ovakvim okolnostima doživjeti. Od strategija imam samo jednu, a to je da budem 100% svoja, iskrena i vedrog duha. ''

Briga oko ulaska u show nema, već smatra da se sve može riješiti.

''Moje mišljenje je da je u dobrom i složnom društvu sve lakše. I porazi i pobjede. A kad imate loše međuljudske odnose, onda niti u nagradi ne možete uživati. Tako da se nadam da ćemo u svemu, i dobrom i lošem, ipak pronaći zajednički jezik i uživati u svakom trenutku.''

Od osam kandidata, koji je njen adut za preživljavanje?

''Moj najveći adut je moja pozitivna energija, uvijek prisutan osmijeh, ali i fokus, disciplina i upornost. Smatram da sam vrlo stabilna i posložena osoba s pravim životnim vrijednostima.''

Katia govori da kroz život najviše duguje sportu.

''Ne mogu reći da me neki određeni događaj obilježio, ali mogu reći da me obilježio sport. Jer ja cijeli svoj život živim sport. Sport me naučio kako gubiti, kako pobjeđivati, kako biti uporan i nikad ne odustati od svojih snova i ciljeva. Iz treninga u trening, naučila sam da je sve u glavi, to često govorim svojim vježbačima, jer sve je onako kako si sam napraviš.''

Plaši li ju odvojenost od obitelji i prijatelja na otoku?

''Sa svojom obitelji imam jako divan odnos. Jako smo povezani, te sa njima dijelim sva svoja iskustva. Sva moja razmišljanja, osjećaje i događaje podijelim s njima, tako da će mi manjak komunikacije jako faliti. Ali naravno, u svakom trenutku ću znati da su oni na okupu doma i da me bodre i pružaju mi podršku. I da mi se vrlo vjerojatno smiju!''

A što ona misli, koje su vrline za preživljavanje na otoku najbitnije?

''Smatram da je za preživljavanje na otoku najbitnije biti staložen, pronaći svoj osobni mir i sreću u malim stvarima, biti fokusiran, uporan i snalažljiv.''

Ima li strategiju?

''Nemam strategiju i ne planiram odnose. Volim biti spontana i bit ću onakva kakva jesam u svakodnevnom životu, vedra, iskrena i realna.''

''Motivira me sam izazov koji ''Survivor'' pruža. Nepoznati teren i izlazak iz zone komfora pružaju mi uzbuđenje i euforiju, veselim se tome. Želim spoznati svoje psihičke i fizičke granice izdržljivosti. Pobjeda bi mi zasigurno promijenila život na raznim poljima, kao i svim ostalim kandidatima jer ipak ona nosi svoju težinu i ulogu u životu'', zaključuje.

