Iznenadit ćete se kad vidite što bi najiskusniji član žirija MasterChefa bio da ne kuha: ''Bilo mi je to interesantno...''

Damir Tomljanović veseli se novoj sezoni MasterChefa'' koju opet gledamo na malim ekranima, a nama je otkrio i čime bi se bavio da nije otišao u kulinarske vode.

Damir Tomljanović jedan je od tri člana žirija MasterChefa koje ćemo i od ovog rujna gledati u novoj sezoni MasterChefa na Novoj TV. Iza sebe ima bogato kulinarsko iskustvo, a nama je otkrio i ponešto iz privatnog života koji inače previše ne voli isticati.

Uzbuđenje pred novu sezonu ne skriva, a istaknuo je ono važno.

''Mislim da se svi možemo složiti da je ovo fantastičan projekt koji pomaže ljudima da rade ono što žele, što vole i ono što se možda nikad nisu usudili.''

Od kandidata, kaže, očekuje njihov maksimum.

''Od kandidata očekujem maksimalnu odgovornost, fokus i zalaganje te ogromnu želju jer svatko tko dobije šansu bolje da je iskoristi do kraja jer u protivnom neće samo on žaliti nego svi oni koji je nisu uspjeli dobiti'', govori.

Iz godine u godinu kuhanje je sve dostupnije javnosti putem interneta i danas se u kuhanju skoro svatko okuša. Misli li da se zbog toga povisuju i njegovi kriteriji za osvajanje titule MasterChefa?

''Normalno da kriteriji rastu, međutim, ne bi to povezao s internetom. Više mislim da je to zato jer nas ljudi znaju i znaju kako MasterChef kao natjecanje funkcionira pa im mi onda nastojimo malo zakomplicirati, dati im neka iznenađenja i preokrete koje nisu očekivali. Ipak mislim da je jako vrijedna nagrada i da se zbilja vrijedi potruditi.''

Do uspjeha u kulinarskoj struci danas je teško doći, a do pozicija na samom vrhu ljudi dolaze na razne načine. Je li do samog vrha potrebno znanje, talent ili nešto drugo?

''Mislim da je jako bitna kombinacija talenta i školovanja, konstantnog učenja, napredovanja i želje da ideš naprijed. Ovo je fizički posao i tu je i ta komponenta, a ako želite u bilo kojem poslu uspjeti, onda morate žrtvovati puno privatnog života da bi to radili onako kako spada'', smatra.

Damir je inače sretan suprug i ponosan tata kćeri Leone, a već je u nekoliko navrata otkrio kako kod kuće kuha njegova supruga. Ipak, priznaje, s profesionalnim jelima ju ne zamara, a ona sama bira što će kuhati.

''Ne pokazujem supruzi jela. Ono što doma jedemo to je domaća hrana i ona to jako dobro zna kuhati, možda čak i bolje nego ja'', otkrio je.

Iako ga ima malo, slobodno vrijeme voli provesti s obitelji.

''Slobodno vrijeme provodim čim više vremena sa svojom Leonom, a tada je u pitanju odlazak u kino, nekakva šetnja ili nekakvo igranje igrica doma zajedno. Ako ostane nešto slobodnog vremena i za mene, onda to provedem s prijateljima i nastojim otići koji puta na more – lovit ribu ili lignje. Nije bitno nešto uloviti nego biti na moru i naći malo mira'', rekao je.

U kuhinji je uspješan već godinama, a nas je zanimalo čime bi se ovaj stručni chef bavio da za zanimanje nije odabrao ovo po čemu je danas svima poznat.

''Da nisam bio kuhar, možda bi bio vojnik. To je jedno zanimanje koje mi je bilo jako interesantno dok sam bio mlad. Vrlo vjerojatno bih radio nešto što volim'', otkriva neobičan odabir.

Od kandidata u novoj sezoni uvijek se očekuje puno, a trendovi u kulinarstvu iz godine u godinu postaju sve kompliciraniji. Uz bogato iskustvo, zanimalo nas je misli li da se kulinarstvo danas prebrzo razvija i je li nekada bilo lakše raditi u ovome poslu. Damir, za kraj, jednostavno odgovara.

''Mislim da se danas život prebrzo odvija, a kako će to na kraju završiti, tko preživi, pričat će.''

A pričat će se i o novoj sezoni MasterChefa koju već gledamo na malim ekranima od 22:05.

