Pobjednik Plesa sa zvijezdama otkrio što bi mu dečko mogao zamjeriti: "Dragi mi neće biti oduševljen, ali moram..."

Marco Cuccurin oprostio se od ljeta golišavim fotografijama uz koje je spomenuo i svojeg dečka.

Pobjednik zadnje sezone showa "Ples sa zvijezdama", influencer Marco Cuccurin, nakon dugo vremena spomenuo je svojeg partnera.

Na svojem profilu na Instagramu objavio je fotografije na kojima pozira bez majice, uz koje je iskreno napisao: "Dragi mi neće biti oduševljen ovim golišavim fotkama, ali moram se oprostiti od ljeta sa stilom!"

"Prekrasan si", "Ma kakve su sad ovo seksi provokacije", "Divan uvijek", pisali su mu pratitelji, a njegova mentorica iz "Plesa sa zvijezdama" Paula Tonković na fotke je reagirala emotikonima vatre.

Marco se nedavno uselio u kuću koju je izgradio sa svojim misterioznim dečkom.

"Ovu avanturu pratite dugo i red je da znate i priču. Krenuli smo na početku korona pandemije i slagala se doslovce ciglu po ciglu. Nekad nije bilo novca pa je mjesecima sve stajalo, a nekada smo riješili velike stvari u svega nekoliko dana. Ukupno je bilo potrebno 3, gotovo 4 godine da bi sve što vidite bilo stvoreno, namješteno i da bi se mi sretno uselili unutra. Uz naše ruke i ruke vrijednih majstora naša kuća iz snova je gotova!! Cijeli house tour možete pogledati na mom YouTube kanalu Marco Cuccurin, a ja ponosno mogu reći da s 22 godine idem uživati u našoj kući!!! Pusica!" ponosno je napisao tada na Instagramu.

Ranije je za naš portal iskreno progovorio o svojoj seksualnoj orijentaciji i izazovima s kojima se zbog toga susretao u životu.

"Teško je biti u Hrvatskoj različit jer smo jako mala zemlja i onda se različito uvijek i osuđuje. No ja ću reći da ja nisam različit. Ja sam samo čovjek, jedan dečko, koji ima 21 godinu, koji voli kuhati, pjeva, obožava glazbu, vizažist sam, a to koga volim mene ne čini različitim. Jer kao što netko voli svoga oca i prijatelja, ja volim svoga partnera i jednostavno smatram da je ljubav kao takva prekrasna, pa ako je moj oblik možda malo različitiji od onog na što su Hrvati navikli, ne znači da je to pogrešno ili krivo. Ja smatram dokle god ne ugrožavate drugim ljudima život, širite neku pozitivu i dobru energiju i dok ste dobar čovjek, da to onda nije važno, tako da je i to ono što bih volio poručiti", kazao nam je Marco Cuccurin.

