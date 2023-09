Ova Dubrovkinja ušla je u kontroverzni srpski reality, progovorila je i o suprugovoj aferi s poznatom Srpkinjom: "Prevario me poslije tri godine braka"

Dubrovkinja Aneli Ahmić jedna je od 50 natjecatelja srpskog reality showa "Zadruga Elita", a odmah po dolasku privukla je veliku pažnju javnosti pričom o aferi svojeg supruga sa srpskom manekenkom.

Počela je sedma sezona kontroverznog srpskog reality showa "Zadruga", a među 50 natjecatelja našla se jedna Dubrovkinja.

Riječ je o tiktokerici Aneli Ahmić, koja je u show ušla prva i odmah privukla veliku pažnju javnosti pričom o suprugovoj aferi sa srpskom manekenkom.

"Ona je uspješna tiktokerica, njezino se ime spominjalo u Zadruzi jer je bila u vezi s bivšim partnerom pobjednice Zadruge Ive Grgurić. Udata je i majka jedne djevojčice, a sadašnji ju je suprug prevario i ostavio zbog žene čije ime zna cijeli Balkan", najavila ju je voditeljica.

"Prevario me poslije tri godine braka. Riječ je o Staniji Dobrojević. To se dogodilo prije mjesec dana. On je mene ostavio, ja sam otišla u Dubrovnik, ja sam iz Dubrovnika inače i otišla sam s kćerkicom na odmor 1.6., oko 20.6. mi je poslao poruku da dođem po svoje stvari. Živjeli smo u Austriji u iznajmljenoj kući", ispričala je Aneli.

Dodala je i kako u "Zadruzi" mora biti uspješna zbog svoje kćeri jer je muž digao ruke od njih.

Nova sezona kontroverznog realityja nosi naziv "Zadruga Elita".

