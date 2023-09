Član žirija MasterChefa otvorio dušu o sinu koji je osvojio njegove fanove, evo što je maleni poželio kao poklon za rođendan: ''Je l' trebam još što reći, mislili smo da je prolazna faza''

Stjepan Vukadin najmlađi je i omiljeni član žirija ''MasterChefa'', a uoči nove sezone koja kuca na vrata s nama je podijelio što očekuje od novih kandidata i otkrio smeta li mu pozornost medija koju dobiva njegov sinčić Gabriel.

Stjepan Vukadin uzbuđen je zbog nove sezone ''MasterChefa'' koja na male ekrane stiže 4. rujna, a za naš portal podijelio je svoja očekivanja, ali i ponešto o privatnom životu.

''Mogu reći da sam uzbuđen upoznati nove i zanimljive kandidate. Svaka sezona je drugačija pa tako očekujem da će i ova biti. Prvu sezonu smo imali naše prve kandidate koji se ne mogu zaboraviti, bili su to srčani i predani ljudi kojima je stalo do kuhanja. Druga sezona isto tako, jako zanimljive osobe, željne i pune volje za kuhanjem i napredovanjem iz dana u dan. Ne znam točno kakve nam kandidate donosi treća sezona, ali sam uvjeren da ćemo izabrati one kojima je kuhanje na prvom mjestu. U svakom slučaju mogu reći da kandidate očekuje zanimljiva, teška i poučna sezona'', najavio je kratko.

Ova sezona bit će treća u kojoj Stjepan sudjeluje kao dio žirija, a što je prihvatio ovu ulogu, kaže, uopće ne žali.

''Do sada nisam požalio što sam prihvatio ulogu člana žirija. Jednostavno nije bilo situacije da to pomislim. Svjestan sam bio kada sam se prihvatio te uloge pozitivnih i negativnih strana, što medijska eksponiranost donosi i odnosi, međutim dosta više je tu pozitivnih stvari i uspomena'', govori.

Iz prošle dvije sezone surađivao je s brojnim bivšim kandidatima, a je li se ta komunikacija nastavila i nakon showova?

''Naravno, iz sezone u sezonu s nekim se više povežeš i samim time ostvariš i stalan kontakt. Čujemo se koliko stignemo što zbog njihovih poslova, što zbog naših obaveza, ali u kontaktu smo.''

Do pobjede i titule novog MasterChefa nije lako doći, a uz dobro znanje, kaže Stjepan, treba imati i prave osobine chefa.

''Dobar chef treba poznavati prvenstveno osnove, osnove su tu da se nadograđuju, razvijati se svakodnevno sa svojim timom i osobljem, treba istraživati i primjenjivati naučeno, na kraju krajeva imati svoj prepoznatljivi stil kuhanja. A dobar mentor je sve ovo što i dobar chef ali uz to mora biti osoba na koju se možeš osloniti i osoba kojoj možeš vjerovati. Bez toga ne ide. Trebaš steći povjerenje i kredibilitet.''

Nakon posljednje sezone MasterChefa, Stjepan je dobio puno pažnje javnosti, a još je više simpatija prikupio njegov trogodišnji sinčić Gabriel. Nama je otkrio smeta li mu medijska pozornost koju mališan koji je njegova preslika svakodnevno dobiva.

''Svjestan sam da je moj mali chef Gabi pokupio dosta simpatija ali to se sve nekako spontano odvilo. Ne smeta mi, nisam do sada imao nikakvu neugodnu situacije, dapače. Ljudima je simpatično kako se već od malih nogu mota oko tate u kuhinji i to je okej. Da se razumijemo, Gabriela ne objavljujem na društvenim mrežama radi simpatija prema njemu od strane mojih pratitelja, već kao jedan vid uspomene i albuma za budućnost. Supruga Katarina nema problem s tim'', rekao je.

A gaji li Gabriel već neke simpatije prema kuhanju kao i njegov otac?

''Gabriel je već s godinu, godinu i pol pokazivao afinitete prema kuhanju, kao i svako drugo dijete pretpostavljam. Za drugi rođendan je poželio tavu i poklopac. Jel' trebam što više reći... Supruga i ja smo mislili da je neka prolazna faza, međutim pokazalo se da ipak nije. Pomalo smiješno, ali Gabrielu je kuhanje sve. Dok druga djeca na YouTube-u gledaju crtiće, Gabriel gleda video recepte, a tek je napunio tri godine. Sve nekako pretvori u alat za kuhanje, pa tako je na primjer mali klavir postao gradele. Čak je i svu djecu u vrtiću zainteresirao za kuhanjem. Vidjet ćemo gdje će to sve ići, kojim tokom. Tko zna, možda jednog dana postane i chef, iako sad za mene već je'', govori ponosno Stjepan.

Chef Vuki, kako je sam sebe nazvao na Instagramu, osim obaveza u MasterChefu ima i gomilu obaveza i veliku odgovornost i u vlastitom restoranu il Ponte u Trogiru. Bez svoje ekipe na poslu, kaže, bilo bi teško.

''Tri mjeseca sam u Zagrebu na snimanju i svaki slobodan vikend, to jest slobodne dane idem u restoran. Imam dobru, posloženu i uigranu ekipu u restoranu i ovim putem im se želim zahvaliti jer bez njih moje odsustvo na neko vrijeme ne bi bilo moguće. Hvala ekipa. Restoran il Ponte mi je na prvom mjestu. Nikada ne bih dozvolio da posao "pati" tako da sam uzeo i par ljudi više nego što je realno potrebno, samo da sve funkcionira kako treba i da bi njima bilo lakše sve odraditi dok mene nema'', rekao je.

A osim kuhanja, još je jednu svoju veliku strast više puta podijelio na društvenim mrežama – motor.

''Da, volim motore. Taj osjećaj koji mi motor pruža. Opuštenost i povezanost s prirodom, a opet u drugu ruku adrenalin. Svaki slobodan trenutak kada sam u mogućnosti odvajam za vožnju motorom s ekipom, naravno uz svakodnevne na posao, s posla itd. Otkad sam položio uvijek sam volio motore. Krenuo sam sa skuterom poslije se prebacio na motore. Trenutno mi je ovo treći motor po redu. Krenuo sam s 250ccm, prešao na 600ccm i sad evo 1100ccm. Mislim da sam našao motor koji mi paše i odgovara'', otkriva.

Kakvi će novi kandidati biti, tko će na kraju biti u Stjepanovom timu i što nam sve donosi nova sezona MasterChefa pogledajte od ponedjeljka 4. rujna na Novoj TV u 22.15.

