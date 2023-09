Zvijezda malih ekrana podijelila je s nama nepoznat detalj iz privatnog života: ''Bilo mi je simpatično kad mi je tako odgovorila, opet sam je pitao i tad je prošlo...''

Melkior Bašić za naš portal otkriva što možemo očekivati u novoj sezoni MasterChefa, a s nama je podijelio je i priču kako je upoznao suprugu te po kome je to dobio ime.

Melkior Bašić protekle tri sezone glasio je kao najstroži član žirija MasterChefa, a novoj sezoni izuzetno se raduje, ali i ne skriva da od kandidata očekuje već neki nivo ozbiljnosti.

''Kreće još jedna sezona, nama treća. Očekujemo isto što i svake godine. Da su kandidati iskreni, da vole kuhati, da imaju ljubav prema tome, da imaju strast, naravno da je tu i hladna glava kako bi im bilo lakše u Masterchefu'', savjetuje.

Od javnosti je prikupio puno simpatija u ove dvije godine, ali, govori sam, u privatnom životu je i dalje onaj stari Melkior.

''U privatnom životu je sve isto, ali se u poslovnom životu već nešto promijenilo… Sad imam svoju tvrtku za consulting, imam poslovne partnere i punom parom se radi kroz cijelu godinu tako da mi nije baš dosadno'', govori.

U prijašnjim sezonama bio je mentor brojnim kandidatima, ali i onima koji se sada kuhanjem bave profesionalno, poput Ivana Temšića i Maje Šabić, a kontakt s njima Melkior je održao i nakon završetka natjecanja.

''Nije da se čujem s njima k'o sa ženom – svaki dan'', šali se pa nastavlja: '' Ali tu i tamo se čujemo porukama i nešto prokomentiramo'', otkriva.



Na njihove je uspjehe ponosan, ali kaže:

''Ne moram ja biti zadovoljan nego oni. Ako je to ono što su oni htjeli, od mene mogu imati samo podršku. Bitno da su oni sretni u onome što rade. To je poanta kuhinje – moraš to voljet kako bi to mogao raditi.''

Prve sezone slovio je kao stroži član žirija, misli li da ga još uvijek prati taj nadimak?

''Ja uvijek kažem da nisam ja strog nego sam samo pravedan – za sve ista pravila. Ovako možda direktnije kažem pa ispadnem stroži, ali bolje direktnije reći kako bi im bilo jasnije di su grešku napravili i naravno dat odmah savjet kako to ispraviti, kako im se sljedeći put to ne bi dogodilo'', govori.

Slobodnih dana ovog ljeta previše nije imao, ali nekoliko dana za godišnji je pronašao, evo gdje ga je proveo.

'''Odvojio sam tjedan dana godišnjeg na Korčuli gdje sam išao sa suprugom prije snimanja Masterchefa i moram svima reći da posjete Korčulu – prekrasno je!''

Iako mu je kuhanje glavna ljubav, posao, ali i hobi, Melkior nam je otkrio što voli raditi kad mu u prvom planu nije kuhinja.

''Kad ne mislim na kuhanje, onda tipkam o kuhanju!'' govori kroz smijeh.

''Dosta na kompjuteru radim, volim igrati igrice, a drugi hobi mi je stolarija - kada treba nešto popraviti u kući ili nešto napraviti za stan ili vikendicu. A treće je chillanje u prirodi i u tišini – teški hedonizam'', govori.

Čim su predstavljeni na malim ekranima prije dvije sezone, Melkior, Stjepan Vukadin i Damir Tomljanović odali su dojam kao odličan tim, a Melkior otkriva možemo li od njih očekivati i neku zajedničku suradnju.

''Super smo se povezali kao što se i vidi. U nekom periodu se više družimo međusobno nego sa svojim ženama, ali to je tako. Trenutačno nam životi idu u različitim smjerovima. Stipe ima restoran, a Damir i ja se bavimo consultingom. Nadam se možda jednom da ćemo ući u zajednički projekt, ali nikad se ne zna – čudni su putevi. Sumnjam u nekoj bliskoj budućnosti. Znamo raditi samo ove neke kratke projekte gdje dvije – tri večeri skupa kuhamo.''

Ono što mnoge uvijek zanima kada čuju tko su članovi žirija je i kako je Melkior dobio ovo ne toliko često ime. To je, govori, obiteljska tradicija.

''Melkior sam ime dobio po didi, točnije dida je Markiol i to je nasljedno u mojoj obitelji. Ja sam dobio po didi, a on po svom djedu pa svako drugo koljeno ima ime Melkior.''

Od prve sezone slovio je kao najzgodniji dio žirija, ali mnoge žene razočarale su se kada su saznale da je Melkior u sretnom braku. Nama je otkrio i kako je upoznao svoju suprugu i to na potpuno neočekivan način.

''Upoznao sam je na Jarunu ispred Fast fooda. Bila je gladna i podijelili smo taksi. Prišao sam da podijelimo taksi, ali je rekla ''Pusti me, gladna sam, ne mogu sad pričati'' i to je meni bilo simpatično i pustio sam je da pojede. Kad je pojela, ja sam opet prišao i opet sam je pitao i drugi put je prošlo. Ostatak naše priče je čista romantika.''

A kako se ona navikla na to što joj je suprug sada poznata osoba?

''Doma sam i dalje Melkior, onaj koji je bio i prije Masterchefa. Trebali smo se jedino priviknuti da nam netko tu i tamo može prići na cesti i pitati za sliku pa nas je to malo znalo u početku iznenaditi'', govori.

Novu sezonu MasterChefa ne propustite pogledati od ponedjeljka 4. rujna na Novoj TV u 22:05.

