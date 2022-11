Ispala je iz MasterChefa zbog svojeg najboljeg jela, a evo kako govori o showu sad kad ga je napustila!

Jelica Boto je nakon ispadanja iz showa MasterChef za DNEVNIK.HR otkrila kako će pamtiti iskustvo u showu i žali li zbog nečega.

Jelica Boto, 36-godišnja profesorica klavira iz Dubrovnika, napustila je show MasterChef.

Nakon ispadanja za DNEVNIK.HR otkrila je što misli da je presudilo njezinom odlasku iz showa i je li joj žao zbog toga.

"Mom ispadanju iz showa je očito presudila Melkiorova verzija Wellingtona, odnosno kritike koje mi je žiri rekao, a oni najbolje znaju. Žao mi je što nisam stavila više praha od vrganja, ali mi je i drago da sam ispala uz komentar da je to moje najbolje jelo dosad. Mogu reći da sam ispala, ali nisam razočarana već ponosna na sebe", kaže Jelica koja će iskustvo u MasterChefu pamtiti kao avanturu života i sa sobom nosi mnoge lijepe uspomene.

"Ono što nikad neću zaboraviti i nastavljat ću primjenjivati je svo moguće znanje i savjete o kuhanju koje sam stekla od žirija i svojih prijatelja iz showa. No pamtit ću i puno smijeha, druženja, a neka prijateljstva će bit vječna. MasterChef zaista mijenja živote u svakom pogledu", ističe i dodaje: "Najteže mi je padala izolacija od obitelji i nedostajalo mi je more, a toliko je lijepih uspomena da ne mogu izdvojiti samo njih par."

A bi li sada išta promijenila?

"Ništa ne bih promijenila. Uvijek sam se vodila intuicijom koja me nikad u životu nije prevarila pa tako ni sada. Sve se dogodilo u pravo vrijeme na pravom mjestu", smatra i naglašava kako ne žali što se prijavila u MasterChef, ali se planira vratiti.

"Ne bih se opet prijavila, ali ne odustajem od kuhanja i nastavljam s edukacijom i usavršavanjem u kuhanju u svakom trenutku kad mi se pruži prilika", govori.

U showu je, kaže, naučila jako puno i smatra da je napredovala van svih njezinih očekivanja, a posebno ističe dva jela koja je pripremila.

"Najviše sam ponosna na svoju poparu i srdele s patlidžanima, a nikad neću zaboraviti svoj masakr pileta", priznaje. "Uvijek u životu težim najboljem pa ću tako nastaviti i u kuhanju primjenjujući svo stečeno znanje i savjete i iskustvo", dodaje.

Stekla je i nova prijateljstva, a neki kandidati su joj posebno prirasli srcu.

"U MasterChef vili sam bila korektna sa svima i nadam se da se nikome nisam zamjerila, no, ipak, najviše sam se zbližila s Ivanom i Andreom, pogotovo s Ivanom s kojom sam kliknula već na bootcampu. Smatram da će ta prijateljstva trajati do kraja života. Kad živite s 20 različitih karaktera, ne možete sa svima biti dobri niti se družiti sa svima, ali sam poštovala svakog. Mislim da smo bili jako dobra ekipa i ne bih rekla da me netko do te mjere iritirao da me živcirao", priča Jelica.

Ne krije ni koga bi htjela vidjeti kao pobjednika showa.

"Htjela bih da ove godine pobijedi žena, a i dokazale smo koliko smo dobre jer smo bile u većini i naravno. Navijam za Ivanu, no kao pobjednika, u ovom trenutku vidim Lea i voljela bih ga vidjeti s pobjedničkom statuom u ruci, a i vidim ga kao budućeg chefa", kaže.

O članovima stručnog žirija također ima samo najljepše riječi i kaže da nije strepila zbog njihovih komentara, a jedan joj je ipak najdraži od trojice.

"Žiri je najbolji na svijetu! Čine ga trojica vrhunskih chefova čije sam savjete i znanje upijala kao spužva. Po tom pitanju su vrlo nesebični i zaista su nam uvijek pomagali i proživljavali s nama i uspjehe i neuspjehe. I zbog toga moram reći da su prvenstveno veliki ljudi. Nisam strepila, već sam jedva čekala njihove komentare da učim i da popravljam greške u idućim svojim jelima. Najdraži mi je naravno Stipe, moj mentor, prijatelj, podrška, pomoć u svakom trenutku. Da se 100 puta prijavim na MasterChef, svaki put bih njega odabrala za mentora. No, moram napomenuti da je Damir duša žirija i cijelog showa", ističe Jelica.

Zanimalo nas je i je li bilo nekakvih anegdota iza kamera.

"Bilo je jako puno anegdota iza kamera ali neka to ostanu uspomene samo za nas kandidate. Bilo je najviše smijeha i pozitive što je i utjecalo na naše kuhanje, a i cijela ekipa iza kamera je divna", govori.

Jelica inače u svom Dubrovniku predaje djeci klavir u glazbenoj školi, a kaže i kako postoji poveznica između sviranja i kuhanja.

"Sviranje klavira i kuhanje su umjetnost i tu vidim poveznicu. I kod pedagogije, sviranja i kuhanja morate bit jako kreativni, ali i imati talenta. No, najviše je potrebno volje, želje, vjere u sebe, vježbe, stalnog učenja i usavršavanja. I za oboje morate biti spremni na odricanje i žrtvu kod nekih životnih stvari. Netko će poći na kavu ili u izlazak, a kuhar će otići u kuhinju, klavirist za klavir i vježbati", smatra.

Otkrila nam je i svoje planove za budućnost.

"Što se tiče planova za budućnost, od kuhanja ne odustajem, ali se prvo vraćam svojoj dječici u školu'', govori.

Na kraju je dala savjet svima koji se planiraju prijaviti u MasterChef.

"Svima koji se planiraju prijaviti u MasterChef savjetujem da kuhaju s voljom, ljubavi i strašću, budu svoji i upijaju svo moguće znanje i savjete od najboljeg žirija i protukandidata. Ali, najvažnije, uživajte u kuhanju", poručuje Jelica Boto.

