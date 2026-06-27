Hrvatski navijači zavladali Philadelphijom: Kristijan Iličić podijelio nadrealne prizore uoči utakmice s Ganom

Kiša nije mogla pokvariti navijačko ludilo u Philadelphiji, hrvatski travel bloger Kristijan Iličić pokazao je kako su Vatreni već prije početka utakmice s Ganom osvojili ulice grada.

Hrvatski travel bloger Kristijan Iličić na društvenim je mrežama podijelio video koji prikazuje sjajnu atmosferu među hrvatskim navijačima u Philadelphiji uoči utakmice Hrvatske i Gane.

Unatoč kiši koja je padala, raspoloženje među okupljenima nije splasnulo. Stotine navijača u prepoznatljivim crveno-bijelim kockicama pjevale su iz sveg glasa, a posebno se orila pjesma "Bježite ljudi", dok je Iličić kamerom zabilježio veselje i zajedništvo hrvatskih navijača.

Kristijan Iličić na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Video je popratio i oduševljenim komentarom:

"Totalno nadrealne scene ljudi moji. Pogledajte koliko nas imaaaaaaaaa."

Snimka je u kratkom roku privukla brojne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi su istaknuli kako su hrvatski navijači još jednom pokazali da znaju stvoriti vrhunsku atmosferu gdje god se reprezentacija pojavi.

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