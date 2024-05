Evo što Haris Džinović kaže o šalama koje se zbijaju na račun njegovih izjava o bivšoj ženi: ''Ismijava li sada netko..."

In Magazin: Haris Džinović - 5 In Magazin

Haris Džinović otkrio je smeta li mu što se neki njegovim izjavama smiju na društvenim mrežama.

Vijest o razvodu Harisa i Meline Džinović i dalje zabavlja javnost, ali i sam se pjevač više puta oglašavao o toj temi.

"Ja sam kriv samo što sam davao" i "Sama je rekla da je materijalist", samo su neke izjave koje su postale viralne, a neki su ih čak i tetovirali.

Pjevač narodne glazbe sada je progovorio o svemu kroz što prolazi, ali dotaknuo se i društvenih mreža, priznaje da mu je žao što nije aktivniji na njima.

"Krivo mi je, ali se dogodio splet okolnosti pa ću se morati sada aktivirati", rekao je za Blic.

Haris je komentirao i šale koje se zbijaju na njegov račun.

"Ma, mene to uopće ne zanima, jesu li ljudi ozbiljni, ismijavaju li me, što me briga'', priznao je pa otkrio kaje li se za neke detalje koje je govorio o bivšoj ženi i braku.

"Taman posla. Ja ne mogu spriječiti to što ljudi pišu. Ismijava li sada netko, priča li kakve priče, niti pokušavam spriječiti, niti mogu", istaknuo je.

S obzirom na to da je je najgori dio iza njega, ima li Haris još što reći o krahu o svoga braka?

"Ma neću uopće razgovarati o tome, to me ne zanima. Niti sam bolovao, niti sam mogao što preboljeti", priznao je.

U braku s Melinom dobio je sina Kana i kćer Đinu.

