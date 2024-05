Edo Maajka odradio jedan od rijetkih nastupa nakon priznanja o borbi ozbiljnim poremećajem: ''Neki su mi zamjerili...''

Edo Maajka u javnosti se rijetko pojavljuje, a nedavno je progovorio i o borbi s kojom se nosi već godinama.

Edin Osmić, poznatiji kao Edo Maajka, publiku je zadobio početkom 2000-ih godina, a njegovi vjerni fanovi prvih hitova sjećaju se i danas.

Iako je neko vrijeme izbivao sa scene, vratio se jači no ikad te ovog vikenda održao koncert u Zagrebu s još jednim hrvatskim izvođačem Z++-om.

45-godišnji Edo nastupao je dobro raspoložen, a iako mu karijera traje već dvadesetak godina, od početka kao da se ništa nije promijenio.

Iako mnogi na prvu to ne bi rekli, Edo se većinu svojeg života bori se s paralizirajućim napadajima panike. Otkrio je da je prvi veliki napadaj panike doživio dok je još bio u srednjoj školi, a kasnije se to pojačalo kad je postao popularan, odnosno kad je Edin Osmić postao Edo Maajka.

Kazao je i da su mu glavni okidači intervjui pred kamerama, gostovanja u radijskim emisijama, javni nastupi i uglavnom kada mora sjediti i pričati.

"Ispadnem šu*ak, novinari me traže intervju koji će koristiti promociji mojih pjesama, a ja jednostavno ne mogu. Onda odgađam, povlačim se, nadam se da će poziv nekim čudom nestati ili da će sugovornik odustati", objasnio je Edo za Telegram.

"Neke sam intervjue i TV nastupe odbio i ljudi koji su mi zamjerili, ne razumjevši da je istina kad kažem: oprostite, ne mogu, jednostavno, ne mogu ja to. Naljute se na tebe i protumače kao bahatost", dodao je Edo.

''Ja sam imao velikih problema i dan danas s anksioznošću. Izbjegavam neke velike intervjue, nema me na televiziji, volio bi da to nije tako ali jebi ga. Takav sam i imam taj problem koji je nekad izraženiji nekad manje. Ja mislim da se o tome treba jako puno pričati'', smatra Edo.

Ispričao je i kako je jedno vrijeme pio lijekove, ali je shvatio da ga ne vode nikuda, pa se počeo raspitivati o drugim tehnikama oporavka.

Danas svakodnevno meditira i izvodi autogene treninge te pomaže drugim ljudima s istim problemima.

''Trebaju ljudi početi pisati, piši sam sa sobom. Ja volim sam sebi postavljati ideje i raščlanjivati ih dok pišem sam sebi nekakve odgovore. Znam da je trčanje super stvar, sport bilo koji. Ja se osjećam puno smirenije na intervjuima ako sam taj dan ili otrčao ili odradio neki trening. Trčanje je super, otpušta svu tu nervozu koja je u nama. Meditacija, obožavam meditirati i to radim svaki dan, ne znam kako bi bez toga'', ispričao je Edo 2022. godine u In Magazinu.

Ono što mu daje najveći poticaj za dalje i smirenost su supruga i kćer.

''Ja uživam kod kuće. Ja sam ti obiteljski hrčak, ne volim izlazit previše. Kad izlazim to su svirke i to mi je posao i izlazak. Tako da sam ti kućni lik. Jaaako sam popustljiv otac, i ne valja mi to, ja to priznam. Jako sam popustljiv, jebi ga ja sam izbjegličko dijete i ljudi nisu bili popustljivi prema meni i sad sam to možda krenuo na previše ali mislim da je najbitnije biti prisutan i ja sam zadovoljan svojom prisutnošću i djeca nisu mi, oni imaju svojih 60-70 posto sebe i to tako treba biti'', dodao je za In magazin.

