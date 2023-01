Edo Maajka na novom albumu udružio snage s mladim reperima: "Gledaju me kao nekog fosila''

Edin Osmić, poznatiji kao Edo Maajka, publiku osvaja novim singlom "Hajmo se nać". Pjesmom poziva na druženje, a da mu to i uspijeva, dokazuje mnogobrojna publika na njegovim nastupima. Koliko se rap scena promijenila u posljednjih 20 godina i što uči od mladih snaga, saznala je Dorotea Filipaj za In magazin.

Alejandra Buendiju, Magellana, Koolaida i Filipa Tkalčića spojio je najpoznatiji reper na našim prostorima - Edo Maajka. Njegove su suradnje uvijek dobro promišljene, a dok piše verse, u glavi odmah zna tko će ih repati/pjevati. Isti je proces bio i s pjesmom idealnog naziva i poruke u ovom postpandemijskom vremenu.



''Pjesma je snimljena prošlo proljeće, za vrijeme korone, kao i cijeli album. Pjesma je kao nekakva proslava završetka korone i poziv na druženje'', rekao je Edo Maajka.

Kako kaže, korona je bila mračno razdoblje puno straha, ali i besparice. No ove se godine vratio na velika vrata i nastupao po cijeloj regiji.



''Te prve svirke kad dođeš i vidiš da su te ljudi željni i da si ti željan njih, ne znaš se ponašat još uvijek na stageu, ne znaš koja je tvoja uloga jer 2 godine nije bilo ničega. I sad je konačno to to'', rekao je Edo.

A nakon te dvije godine, izdao je novi album nazvan jednostavno Moćno. Iako je jednako tako prihvaćen kod publike, delirij na koncertima još uvijek izazivaju hitovi s legendarnog prvog albuma, Slušaj mater!



''To su ti svirke sa starim pjesmama gdje ti dođu ljudi od ne znam 18, što me iznenadilo, mladi slušatelji pa do starijih ljudi od 40-50-60'', kpriča Edo.

Između ta dva albuma, prvog i posljednjeg, prošlo je 20 godina. Na glazbenoj sceni, 2 desetljeća su i više nego dovoljno vremena da se može napraviti kvalitetna analiza stanja prije i poslije.



''Današnji reperi su ekonomski puno razvijeniji od nas, mi smo ekonomski bili u banani ono, nismo znali šta da radimo, nismo znali kako da se ponašamo, nismo znali uzet pare. Bili smo vezani za izdavače, a današnji reperu su prekucali tu igru. S dosta njih nastupam i zanimljivo je. Zanimljivo je jer znaš, gledaju me ko nekog fosila, ko nekog staronju'', šali se Edo.

Fosila od kojeg, priznaju nam njegovi mlađii nasljednici, mogu mnogo toga naučiti. Baš kao što Edo uči od, ili bolje rečeno, SA svojom 11-godisnjom kćerkom Ariel Yasmin.



''Na hebrejskom priča mala s mamom i sa sestrom. Ja slušam taj hebrejski, razumijem ga donekle, ali bi htio naučiti malo bolje s obzirom da sam dosta loš s vremenom i radnim navikama'', priznaje Edo.

U Izraelu je proveo četiri i pol godine, posljednjih 6 ponovno je u Hrvatskoj. Tamošnji ljudi ga, kaže, podsjećaju na Bosance. Samo s boljim radnim navikama i više novca.



''Neka mješavina Bosanaca i Dalmatinaca za vrijeme sezone. I ujutro na pijaci.. Kad si u Splitu na pijaci i kad čuješ ono recimo ajajajja to je kod njih svakodnevica'', priča Edo.

Nama je svakako drago što je Edo svoju svakodnevicu ipak odlučio dijeliti s nama. A sigurno je i njemu, ako ni zbog čega drugog, onda zbog inspiracije. Jer nje na brdovitom Balkanu sigurno ne nedostaje.

