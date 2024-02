Goran Ivanišević pojavio se u pratnji starijeg sina za kojeg ima veliku želju, a on je očeva slika i prilika!

Goran i Emanuel Ivanišević snimljeni su na Davis Cupu u Varaždinu gdje su pratili meč između Marina Čilića protiv Zizoua Bergsa.

Naš umirovljeni tenisač Goran Ivanišević nije propustio meč svog mlađeg kolege Marina Čilića protiv Zizoua Bergsa na Davis Cupu u Varaždinu, a koji je pratio u dragom mu društvu.

52-godišnji Goran na tribinama je snimljen sa svojim 16-godišnjim sinom Emanuelom Ivaniševićem koji je krenuo očevim stopama i uspješni je mladi tenisač, baš kao i očeva slika i preslika.

"Volio bih u svojoj sportskoj karijeri još njega trenirati jednoga dana. Sad, hoće li se to dogoditi ili ne... To je jedna od mojih najvećih želja u životu i za sad igra, dobar je, ja sam mu to na pomoći šta god treba,“ rekao je Goran prošle godine za IN Magazin.

"Pa jest, sad je on već veliki momak, bavi se tim sportom pa zna. Ali ovaj mali, on je smišan jer kad idemo po gradu, pa se ljudi slikaju sa mnom, zatim se on želi slikat sa mnom. Onda samo pita, pa zašto se ovi… Tata, jesi ti poznat da se oni žele slikati s tobom. Tako da, on je smišniji, on je najslađi u obitelji. To bi bio kraj mojeg sportskog puta", priznao je Goran.

Emanuel je drugo dijete koje je Goran dobio s bivšom suprugom Tatjanom Dragović. Rođen je u Njemačkoj, u klinici Grosshadern, a Goran je bio prisutan na njegovom porođaju. Osim njega, Goran s bivšom suprugom dijeli 20-godišnju kćer Amber, dok je 2018. godine s drugom suprugom Nives Ivanišević dobio sina Olivera.

