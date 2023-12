U 40 zajedničkih godina nikad nisu stali pred oltar, a za to imaju i sasvim logičan razlog!

Goldie Hawn i Kurt Russell zajedno su već više od 40 godina, no pred oltar još nisu stali. Njihova ljubav traje kao i prvog dana.

Glumački par Goldie Hawn i Kurt Russell u sretnoj su vezi već više od 40 godina, a svi se uvijek iznova iznenade kad se spomene činjenica da pred oltar još nisu stali.

Paparazzi su ih ovog puta uhvatili vesele dok su šetali ulicama Aspena, a par je tamo, sudeći po svemu otišao na skijanje.

Držeći se ruku pod ruku zajedno su hodali, a onda su čak i izmijenili mali poljubac, a potom su sjeli na klupicu kako bi odmorili.

Goldie i Kurt zajedno su od 1983. godine, a spojio ih je posao, no ljubav im se nije dogodila na prvi pogled. Upoznali su se na snimanju filma

"Jedinstveni, istinski, originalni obiteljski bend" 1967. godine. Njoj je tada bila 21, a njemu tek 16 godina i nisu odmah kliknuli.

"Smatrala sam ga neodoljivim, ali i premladim za sebe", priznala je Goldie jednom prilikom.

No kada su se ponovno sreli na setu romantične drame "Swing Shift" 15 godina kasnije, dogodila im se ljubav koja traje do današnjih dana. Iako su jedan od najdugovječnijih holivudskih parova, pred oltar još nisu stali, a to i ne namjeravaju.

Ranije ove godine, Goldie je otkrila zašto nikada nisu otišli pred oltar.

"Zašto bismo trebali biti vjenčani? Nije li to bolje pitanje? Ako brak ne uspije, to na kraju postane velika stvar", izjavila je Goldie.

Iza Goldie je brak s redateljem Gusom Trikonisom za kojeg se udala 1969. godine, a razveli su se 1976. Potom je šest godina provela u braku s glazbenikom Billom Hudsonom, s kojim dijeli dvoje djece, Kate Hudson i Olivera Hudsona.

Baš kao i Goldie, i Kurt ima iza sebe propali brak. On se 1979. godine oženio glumicom Season Hubley, s kojom je u braku bio četiri godine, a zajedno su dobili sina Bostona.

