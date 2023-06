Vole se 40 godina, ali nikad se nisu vjenčali: Ljubav im se nije dogodila na prvi pogled, spojilo ih je nešto drugo!

Goldie Hawn i Kurt Rusell uživaju na odmoru u Grčkoj, koja je jedna od njihovih omiljenih europskih destinacija na koju se rado vraćaju.

Holivudska glumica Goldie Hawn i njezin partner, glumac Kurt Russell snimljeni su u opuštenim izdanjima za plažu na odmoru u Grčkoj, koja im je inače jedna od omiljenih destinacija.

77-godišnja Goldie i 72-godišnji Kurt uhvaćeni su pri silasku s glisera kojim su se zajedno provozali, a na paparazze koji su ih spremno dočekali nisu se previše obazirali.

Goldie i Kurt zajedno su od 1983. godine, a spojio ih je posao, no ljubav im se nije dogodila na prvi pogled. Upoznali su se na snimanju filma "Jedinstveni, istinski, originalni obiteljski bend" 1967. godine. Njoj je tada bila 21, a njemu tek 16 godina i nisu odmah kliknuli.

"Smatrala sam ga neodoljivim, ali i premladim za sebe", priznala je Goldie jednom prilikom.

No kada su se ponovno sreli na setu romantične drame "Swing Shift" 15 godina kasnije, dogodila im se ljubav koja traje do današnjih dana. Iako su jedan od najdugovječnijih holivudskih parova, pred oltar još nisu stali, a to i ne namjeravaju.

"Sviđa mi se biti Kurtova djevojka, i obratno. Sretni smo", izjavila je Goldie u jednom intervjuu.

Oboje iza sebe imaju propale brakove u kojima su dobili djecu. Kurt se 1979. godine oženio glumicom Season Hubley, s kojom je u braku bio četiri godine, a zajedno su dobili sina Bostona. Goldie je od 1976. do 1982. godine bila udana za glazbenika Billa Hudsona, s kojim je dobila sina Olivera i kćer Kate. Njih je Kurt, nakon što ih se njihov otac odrekao, prihvatio i odgajao kao svoje.

