Svi ga znaju kao mišićavog ljepotana iz kriminalističkih serija, a njegova stvarnost potpuna je suprotnost od uloga koje igra

Shemar Moore zvijezda je popularnih kriminalističkih serija, a ovo je njegova životna priča.

Shemar Franklin Moore američki je glumac kojeg su gledatelji diljem svijeta upoznali u kriminalističkim serijama. Osim zaraznog osmijeha, Moore se istaknuo nevjerojatnim tijelom kojim se voli i sam pohvaliti, a u nastavku pročitajte i ostale detalje iz njegova života.

Njegove zapažene uloge uključuju Malcolma Wintersa u seriji ''The Young and the Restless'' Dereka Morgana u seriji ''Criminal Minds'' i glavnu ulogu narednika Daniela "Hondoa" Harrelsona u ''S.W.A.T.-u''.

Moore je rođen u Oaklandu, a kao mali se s majkom preselio u Dansku, a potom u Bahrein kada je imao četiri godine, gdje je do sedme godine pohađao britansku privatnu školu.

Njegova majka bila je učiteljica bjelkinja, a otac mu je bio Afroamerikanac. Sam glumac često je navodio građanske nemire, međurasne odnose koji su bili tabu i rasizam u SAD-u 1970-ih kao dio razloga zašto se njegova majka s njim preselila u inozemstvo. Po povratku u SAD 1977. obitelj se preselila u Chico u Kaliforniji, gdje je njegova majka radila u klinici.

Moore je dobio sportsku stipendiju za pohađanje sveučilišta Santa Clara gdje je sve četiri godine igrao sveučilišni bejzbol i kao bacač i kao vanjski igrač. Diplomirao je komunikaciju s maloljetnicima u kazališnoj umjetnosti, a tijekom studija radio je kao model. 2009. godine bio je i u časopisu ''Men's Fitness'', a njegovo mišićavo tijelo njegov je zaštitni znak od samih početaka.

A onda je krenuo njegov put ispred kamere te je nakon ''The Young And The Restless'' uloge samo počeo nizati.

Tako zgodan, zapeo je za oko mnogim ljepoticama, ali status ženskaroša kakvim bi ga mnogi prozvali u stvarnom životu nije imao.

Moore je hodao s nogometašicom Shawnom Gordon od 2014. do 2015. godine. 2018. hodao je s glumicom Quantica Anabelle Acosta.

A da je treća sreća pokazalo se i njemu te je 9. siječnja 2023. objavio je da je njegova djevojka Jesiree Dizon rodila njihovu kći koju su nazvali Frankie.

Da je pravi obiteljski čovjek pokazao je nekoliko puta na svojim društvenim mrežama, a neodoljive fotografije s kćerkicom uvijek skupe više stotina tisuća lajkova.

Inače, osim glume Moore se bavi i poduzetništvom te je osnovao tvrtku za maloprodaju odjeće poznatu kao Baby Girl LLC. Dobit tvrtke koristi se za pomoć u borbi protiv multiple skleroze, bolesti koju je imala Mooreova majka.

Ime organizacije izvedeno je iz fraze koju koristi Mooreov lik, Derek Morgan, u seriji ''Criminal Minds'', a koju je govorio kolegici glumici koja je u seriji utjelovila informatičarku Penelope Garciju, Kirsten Vangsness.

