Zajedno su već 40 godina i nisu se zaljubili na prvi pogled, a evo zašto se nikada nisu htjeli vjenčati!

Goldie Hawn je u jednom od posljednjih intervjua iskreno priznala zašto se nikada nije udala za Kurta Russella s kojim je već 40 godina.

Američka glumica Goldie Hawn je sa svojim partnerom, također glumcem Kurtom Russellom u sretnoj već 40 godina, no nikada se nisu vjenčali.

Unatoč tome slove kao jedan od najsretnijih parova Hollywooda, a 77-godišnja Goldie sada je otkrila razlog zašto njih dvoje nisu prošetali do oltara i rekli jedno drugome "da". O toj temi progovorila je u intervjuu za CNN s Chrisom Wallaceom, koji ju je i sam pitao zašto se nisu vjenčali.

"Zašto bismo trebali biti vjenčani? Nije li to bolje pitanje? Ako brak ne uspije, to na kraju postane velika stvar", izjavila je Goldie.

Iza Goldie je brak s redateljem Gusom Trikonisom za kojeg se udala 1969. godine, a razveli su se 1976. Potom je šest godina provela u braku s glazbenikom Billom Hudsonom, s kojim dijeli dvoje djece, Kate Hudson i Olivera Hudsona.

"Uvijek je ružno. Netko se zapravo mora zapitati "Koliko je razvoda zapravo zabavno? Koliko razvoda zapravo ne košta novaca? Koliko vas razvoda zapravo natjera da mrzite osobu više nego prije? Koliko je razvoda povrijedilo djecu ?", komentirala je Goldie.

No Wallace se nije htio povući i odustati od namjere da mu otkrije više detalja o vezi s Kurtom.

"Sviđa mi se ideja da se mogu probuditi ujutro i donijeti iznova odluku da svaki dan želim biti ovdje. Mislim, veze su teške, nije uvijek lako. Postoje razne vrste prepreka kroz koje prolazimo. Ima stvari u koje vjerujemo, stvari u koje ne vjerujemo, oko kojih se slažemo. Dakle, mislim da je u konačnici ostati neovisan s neovisnim razmišljanjem važno, tako da možete držati do sebe", pojasnila je.

Goldie i Kurt zajedno su od 1983. godine, a spojio ih je posao, no ljubav im se nije dogodila na prvi pogled. Upoznali su se na snimanju filma "Jedinstveni, istinski, originalni obiteljski bend" 1967. godine. Njoj je tada bila 21, a njemu tek 16 godina i nisu odmah kliknuli.

"Smatrala sam ga neodoljivim, ali i premladim za sebe", priznala je Goldie jednom prilikom.

No kada su se ponovno sreli na setu romantične drame "Swing Shift" 15 godina kasnije, dogodila im se ljubav koja traje do današnjih dana. Iako su jedan od najdugovječnijih holivudskih parova, pred oltar još nisu stali, a to i ne namjeravaju.

"Sviđa mi se biti Kurtova djevojka, i obratno. Sretni smo", izjavila je Goldie u jednom od ranijih intervjua.

Baš kao i Goldie, i Kurt ima iza sebe propali brak. On se 1979. godine oženio glumicom Season Hubley, s kojom je u braku bio četiri godine, a zajedno su dobili sina Bostona.

