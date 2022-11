Nezaboravni bosanski pjevač pohvalio se videom u kojem pjeva kralju Charlesu: "Zahvalan sam što smo nastavili surađivati"

Fuad Backović Deen na svojem profilu na Instagramu prisjetio se kada je 2004. godine u Mostaru pjevao za kralja Charlesa III. i brojne druge svjetske uglednike.

Bosanskohercegovački pjevač Fuad Backović Deen (40) domaćoj javnosti najpoznatiji je po pjesmi "In The Disco", s kojom je 2004. predstavljao svoju zemlju na Euroviziji, a iste godine pjevao je i za novog britanskog kralja Charlesa III.

Deen je nastupio na svečanosti u Mostaru koja je okupila brojne svjetske uglednike, a snimkama se sada pohvalio na svojem profilu na Instagramu.

"Povratak u 2004. kada sam kao 21-godišnjak nastupao pred Njegovim Visočanstvom kraljem Charlesom III. (u to vrijeme princom od Walesa) i mnogim drugim svjetskim uglednicima na velikoj ceremoniji otvorenja rekonstruiranog Starog mosta u Mostaru, pod pokroviteljstvom i zaštitom UNESCO-a. Zahvalan sam što sam u narednim godinama nastavio uspješno surađivati s britanskom ambasadom i kraljevskom obitelji", napisao je. S njim je tada nastupila i pjevačica Dalal Midhat-Talakić s kojom je 2016. godine predstavljao Bosnu i Hercegovnu na Eurosongu s pjesmom "Ljubav je", u kojoj su im se pridružili i Jala Brat te Ana Rucner.

Deen posljednjih godina ne živi u BiH i više se ne bavi glazbom. Prvo je sedam godina živio u Italiji, a zatim se preselio u Los Angeles, gdje radi kao modni savjetnik. Tamo je upoznao i svojeg dečka Wila Phearsona III., s kojim često dijeli fotografije na društvenim mrežama.

S dečkom se pojavljuje i na brojnim svečanim događanjima, a nedavno su privukli pažnju na premijeri filma američkog komičara Dana Cooka "Above It All", koja je održana u Los Angelesu.

Za Wila je poznato da adi kao umjetnički direktor, a Fuad je u jednom intervjuu nakon preseljenja u L. A. izjavio kako živi svoj američki san.

