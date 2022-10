Fuad Backović Deen već godinama ne živi u BiH i ne bavi se glazbom, a sreću je pronašao u Americi s partnerom Wilom Phearsonom III.

Bosanskohercegovački pjevač Fuad Backović Deen (40) najpoznatiji je po pjesmi "In The Disco", s kojom je 2004. godine predstavljao svoju zemlju na Euroviziji.

Na isto natjecanje vratio se i 2016. godine, kada je s pjevačicom Dalal Midhat-Talakić, violončelisticom Anom Rucner i reperom Jalom Bratom otpjevao pjesmu "Ljubav je", a imali smo ga priliku gledati i u prvoj sezoni showa Nove TV "Farma" 2008. godine, no samo nakratko jer je ispao prvi.

Deen posljednjih godina ne živi u BiH i više se ne bavi glazbom. Prvo je sedam godina živio u Italiji, a zatim se preselio u Los Angeles, gdje radi kao modni savjetnik. Tamo je upoznao i svojeg dečka Wila Phearsona III., s kojim često dijeli fotografije na društvenim mrežama.

Par je sada privukao pažnju na premijeri novog filma američkog komičara Dana Cooka "Above It All", koja je održana u Los Angelesu. U društvu brojnih holivudskih faca Deen se istaknuo svojim zanimljivim stajlingom koji je uključivao bluzu s dubokim izrezom i šljokičaste cipele.

Fotografijama i snimkama s premijere pohvalio se i na društvenim mrežama.

"Zaista smo uživali", napisao je u opisu.

Deen i njegov partner Wil, za kojeg je poznato da radi kao umjetnički direktor, često se skupa pojavljuju na svečanim događanjima poput filmskih premijera i modnih revija, a Fuad je u jednom intervjuu nakon preseljenja u L. A. izjavio kako živi svoj američki san.

