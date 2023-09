Franka pokazala djelić luksuznog doma u kojem živi s Ćorlukom i djecom, a pohvalila se i trikom koji se svima svidio!

Franka Batelić objavila je video u kojem se sprema za izlazak, a uz to su svima za oko zapeli detalji njezina doma.

Pjevačica Franka Batelić na svom je profilu na Instagramu objavila video u kojim je otkrila svoj način brzinskog spremanja i šminkanja prije izlaska iz kuće, a pritom je pokazala i djelić luksuznog doma.

31-godišnja Franka objavila je video u kojem se sprema, a koji je snimila u kupaonici svog luksuznog zagrebačkog doma u kojem živi sa svojim suprugom, bivšim nogometašem Vedranom Ćorlukom i njihovom djecom.

"Kad imaš ravno sedam minuta do izlaska iz kuće. Zato možda bolji opis : GET KIND OF READY with me. Ali dobro jeee, imam Its frankly good u nijansi dandy lady, da da malo života ovoj neispavanoj faci! Koji su vaši trikovi za prvu pomoć umoru na licu? (nemojte mi reći dovoljno sna)", napisala je Franka uz video.

"Ma ti si i bez šminke predivna", "Lijepa kao uvijek", "Kad je netko lijep, može i tri minute", "Ljepota", "Bravo", komentirali su njezini pratitelji.

Franka uživa u majčinstvu i obiteljskim obavezama, a na društvenim mrežama nerijetko podijeli situacije koje su ju snašle baš kao i većinu roditelja.

"Krenuo je vrtić, obveze, krenule su i viroze, noćna nošenja i spuštanja temperatura i dani koji od umora traju vječno. Tako da mi se danas posebno čini kao da su ove fotke snimljene jako davno. Ili možda bolje jedan dobar povratak u Siciliju", napisala je nedavno u opisu fotografija koje je snimila ove godine na odmoru u Italiji.

Vedran i Franka u braku su od 2018. godine, sin Viktor im se rodio 2020., a u studenom prošle godine na svijet je došla i njihova kćerkica Greta.

