Fabijan u čipki, Bilman u šljokicama, a Ridjan i Mešin ogrnuti u baršun: Evo kako dečki iz Supertalenta izgledaju kad se prepuste u ruke Marka Grubnića!

Pogledajte kako je Marko Grubnić sredio voditelje i muški dio žirija showa Supertalent za drugu polufinalnu emisiji.

Muški dio članova žirija i voditelji Supertalenta ovog su tjedna zablistali kao nikada dosad.

Glumac Fabijan Pavao Medvešek mnogo je puta dokazao da plijeni ženske poglede u kojem god izdanju se pojavi, no nismo još imali priliku vidjeti ga u čipki. Crno odijelo izvezeno zelenom čipkom stoji mu kao saliveno. Davor Bilman je uskočio u ljubičasti smoking, istaknut sitnim šljokicama i s naglašenim sjajem.

Voditeljski dvojac Igor Mešin i Frano Ridjan ovog se puta ogrnuo u baršun. Mešin se odlučio za zeleno baršunasto odijelo, a Frano je uskočio u plavo.

Moramo priznati da dečki ruše predrasude i pokazuju da frajeri mogu izgledati vrhunski, iako nisu u klasičnim odijelima bazičnih boja kakve imamo priliku najčešće vidjeti na malim ekranima. Za ova spektakularna odijela stilist Supertaletna Marko Grubnić zavirio je u bogatu riznicu osebujnih muških odijela Luke Berića i njegova LB Tuxedo raja za suvremene muškarce, koji u posebnim prilikama žele izgledati drugačije i posebno.

"S ogromnim veseljem sam prihvatio da radim stajlinge za sve dečke u showu. U ovim polufinalnim emisijama moja vizija je glamur, red carpet, da to bude jako holivudski i oskarovski. Igramo se i detaljima, pa je primjerice tako Bilman u prošloj emisiji nosio naočale. Volim gledateljima donijeti veliku dozu glamura u njihove domove. Volim i da muškarci vide da nije sve samo u trapericama i košulji, da se i oni mogu jako lijepo i glamurozno obući, da mogu izgledati senzacionalno, kao naši voditelji i muški članovi žirija. Moram priznat da mi je to veliki izazov, ali i još veće zadovoljstvo, ogroman gušt. Dečki su poprilično zadovoljni, među nama vlada sjajna prijateljska i zabavna atmosfera. Oni se jako vesele svakoj novoj emisiji jer jedva čekaju da vide što će obući. Ja im uvijek pripremim nekoliko opcija, a odlučimo se za onu u kojoj se oni najbolje osjećaju", otkrio nam je Grubnić.

A tko se najviše veseli njegovim stajlinzima?

"Nekako mislim da se Bilman najviše veseli, iako moram priznat da su svi četvorica izuzetno veseli i zadovoljni. Igor se možda već navikao, jer smo u tom stilu već odradili dvije sezone 'Plesa sa zvijezdama', pa je on dobio svoj prepoznatljiv stil što se tiče odijela i izgleda na televiziji. To njemu sjajno stoji, on je toliko šarmantan i naš televizijski James Bond, koji baš sve sjajno iznese", ponosno kaže.

"Stvarno mi je ogromno zadovoljstvo raditi s našim dečkima", ističe Grubnić i dodaje: "Za finale se stvarno pripremite, bit će STVARNO finale!"

Kako su se dečki iz Supertalenta sredi za drugu polufinalnu emsiju, pogledajte u galeriji.

