Fabijan se na očigled svih usudio isprobati nešto jako opasno, Maji je od svega bilo zlo: ''Zašto bi netko to htio, kakvih sve ljubavi ima na svijetu!''

Nastup nabijen adrenalinom u showu Supertalent pripremio je duo The Shester's kojeg čine umjetnici iz Španjolske Nebur i Manoela.

Zbog njihovog riskantnog audicijskog nastupa, u kojemu je Nebur bacao noževe na podlogu iza Manoele, članovi žirija hvatali su se za glavu.

''Bilo je to jako lijepo iskustvo, jako zabavno, dobro smo se proveli. Joj da, dogodila nam se jedna pogreška, no dobro, tako se vidi da je sve stvarno. Nije me to uplašilo ,toliko se brzo okretalo da nije bilo vremena za razmišljanje'', prisjetio se Nebur audicijskog nastupa.

''Ma to je savršen brak, pogledajte njega kako je dobar. Ako nešto loše učini, ja samo uzmem nož, zaprijetim i odmah postane dobar'', našalila se Manoele prije polufinalnog nastupa.

''Nemamo baš televizijskog iskustva i nismo očekivali da ćemo biti u polufinalu. No presretni smo. Jako puno smo vježbali. Iza onoga što ćete vidjeti je puno sati treninga. Jedini nas svijetu imamo ovu rekvizitu. Sve se okreće, sve je u pokretu. Stoga samo trenutak sumnje u sebe može dovesti do nesreće, ako sumnjaš djelić sekunde, nož neće završiti tamo gdje si htio'', objasnilo je ovaj duo prije ovog riskantnog nastupa.

''Zašto ide prema glavi, a ne prema dolje? Zašto bi to netko htio, kakvih sve ljubavi ima na svijetu'', komentirao je Fabijan njihovu izvedbu još tijekom nastupa.

''Meni je zlo'', priznala je Maja dok ih je gledala.

''Fasciniralo me ovo sad što se vrtilo, maja se toliko bojala, ludi ste više nego prije, a mi ludost volimo'', komentirao je Davor.

''Ta luda ljubav - film koji mogu vezati s vama, dogodio se jedan korak više od audicije, ja ne znam kud ovo može ići'', pitao se Fabijan.

''Njima ovo nije stress, za ovo moraš biti poseban karakter za baviti se ovime'', zaključila je Martina.

A poslije svega što smo vidjeli, žiri je uspio nagovoriti Fabijana da vidi kako to izgleda kad se nađe u ulozi jednog od kandidata.

