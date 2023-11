Mezimica publike iz "Kumova" objavila dosad neviđene fotografije sa snimanja hit-serije, a za to je imala i poseban razlog: "Jako emotivno je bilo"

Daria Lorenci Flatz objavila je na Instagramu dosad neviđene fotografije sa snimanja "Kumova" i otkrila da je snimila svoju zadnju scenu.

Naša glumica i zvijezda serije "Kumovi" Daria Lorenci Flatz objavila je na svom profilu na Instagramu niz dosad neviđenih fotografija s njezinog seta, a za to je imala i poseban povod.

"Jučer nakon što sam snimila zadnju scenu, osjećaj je bio kao da mi je ispušten sav zrak iz mene, takav umor... Jako emotivno je to sve bilo.. Uglavnom 423 epizode, snimila sam oko 2000 scena, to je bio tako turbulentan i zahtjevan period, istovremeno lud, adrenalinski, prelijep, težak, donio mi je toliko novih stvari, stvarno mi je zavrtio život na neki novi način... Želim se zahvaliti, ali stvarno cijeloj ekipi, to su čudo ljudi! Svi sektori! Od produkcije, šminke, garderobe, rekvizite, rasvjete, pisaca, pr-a, snimatelja, montažera, redatelja do glumačke postave! Hvala vam puno! A večeras tulum!", napisala je Daria uz objavu.

"Predobra serije, hvala vam svima", "Top serija! Pozdrav iz Slovenije", "Hvala vama i cijeloj ekipi na ovoj predivnoj seriji", "Ostajete zauvijek omiljena ekipa", "Odlična serija, vrhunska glumačka postava. Jako ćete falit svi, hoćemo još ovakvih serija od Nove TV", dio je komentara koje je dobila.

Dariju smo u "Kumovima" gledali kao Jadranku Macan, a prošle sezone i u showu ''Ples sa zvijezdama'' u kojem je s partnerom Ivanom Jarnecom došla do samog finala i pokazala zavidno plesno umijeće.

