Pogledajte trenutak u kojem je Maji Šuput pobjegla psovka, a sve zbog nevjerojatnih vještina ove djevojke!

Među polufinalistima showa Supertalent našla se i natprosječno fleksibilna 15-godišnjakinja Liberty Barros koja je na audicijama fascinirala žiri i gledatelje, a naročito Fabijana koji joj je dodijelio zlatni gumb.

''Na audiciji je bilo ludo nastupati pred sjajnom hrvatskom publikom, i pred sucima. Puno vježbam dok ne usavršim svaki pokret i sretna sam što se to cijeni. Bilo je potpuno ludo što sam dobila zlatni gumb, bila sam u potpunom šoku dok se to događalo, pomislila sam, što'', prisjetila se Liberty Barros svog audicijskog nastupa u showu Supertalent.

''Nikad nisam takvo što doživjela, bio mi je to najbolji dan u životu. Prošle godine sam imala svoj prvi zastrašujući horor nastup, jako je zabavno jer je to potpuna suprotnost meni. Zafrkavam se dok to radim. Volim zastrašujuće elemente jer su dramatični, nikad ne znaš što slijedi. Ne želim biti jako zločesta, ali ako je na zabavan način, volim plašiti ljude. Večerašnji nastup će biti fora jer je ujedno zločest i pristojan. Mislim da će ispasti izvrsno i nadam se da će se svima svidjeti'', najavila je Liberty svoju pojavu u polufinalnoj emisiji.

A evo kako su članovi žirija komentirali njezin nastup.

''Isuse Bože, što ova radi, majko mila'', primijetila je Martina već tijekom nastupa ove djevojke.

''Nestrpljivo smo iščekivali tvoju točku jer si prošli put bila sjajna. I opet si. To što radiš sa svojim tijelom je nerealno. Da sam ja u mogućnosti, definitivno bih ti stisnula zlatni gumb jer si bila izvrsna'', primijetila je Maja.

''Mene si lako prestrašila, nisam znao što će se dogoditi slijedeće, a to je i što si htjela'', priznao je Fabijan.

''Imaš više od jedne vještine. Osobnost je vjerojatno tvoja najveća moć i vještina. Neodoljiva si i slatka, način na koji ti pričaš s nama je nešto što nikad neću zaboraviti. Tvoja je vještina izvrsna, ali svidio mi se večeras i tvoj ples'', rekla je Martina.

''Tvoj talent je i ples, sasvim si dobra u tome, bilo je lijepo, ponekad se pitam ima li tvoja fleksibilnost granica'', primijetio je Davor.

