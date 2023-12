Pogledajte impresivnu izvedbe ove djevojke poslije koje su potekle i suze: ''Odavde djeluje kao da je nemoguće stati u tu čašu!''

Efektni cirkuski performans u polufinalnoj emisiji showa Supertalent pripremila je 24-godišnja akrobatkinja Karyna Zubal koja je u Kijevu završila cirkusku akademiju.

''Volim biti na pozornici, volim taj osjećaj i tu energiju. Publika i žiri su bili odlični. Radi se o tome da takva mogu biti samo na pozornici'', podijelila je Karyna Zubal svoje dojmove s audicijske emisije showa Supertalent.

''U privatnom životu nisam ženstvena, ja sam - frajer. Imam jače ruke od mnogih muškaraca. Ne znam boje li me se muškarci, ali ne razgovaraju sa mnom. Dnevno vježbam dva do tri sata, a dva do tri puta tjedno sam u teretani. Također radim na rastezljivosti i mobilnosti te vježbam svoju točku. Kad ljenčarim i ništa ne radim, razmišljam o svome ocu. Umro je prije 12 godina, uvijek je bio ponosna namene i želim da i dalje bude. Za polufinale sam spremila točku koja ima priču. Život je kombinacija zla i dobra, crne i bijele boje, uspona i padova. Važno je ne izgubiti sebe i ne odustati. Sjeti se da nakon kiše, dolazi tuga'', poručila je Karyna.

Njezin nastup je oduševio žiri.

''Bilo je stvarno impresivno, stvarno si nas pridobila kad si prvi put ušla unutra. Odavde djeluje kao da je nemoguće stati u tu čašu. Tu si ušla cijela i to je bilo jako impresivno. Ti si ušla cijela, sve što si radila nakon, mokra i skliska, to je bilo zastrašujuće i impresivno'', zaključio je Fabijan.

''Pretpostavljam da je jako teško nastupati u vodi. Izgledalo je fantastično, pomalo opasno, ali seksi. Malo sam ljubomorna što to nikad nisam probala, stvarno lijepo, možeš biti ponosna'', rekla joj je Maja.

''Bila si fantastična, ti tvoji senzualni pokreti koje si izvela'', rekla je Martina.

''Karyna, sjećam se od prošlog puta tebe i mog komentara za rukavice. Bit ću kratak i jasan, jako mi se svidio tvoj nastup. Ne bih volio biti na tvom mjestu jer je večeras jako gusto'', izjavio je Davor i dao joj zlatni gumb.

Karyna nije skrivala koliko je sretna, potekle su i suze radosnice.

