Član žirija našeg hit-showa proslavio je rođendan pa podijelio nekoliko detalja s proslave, jedna čestitka posebno je sve nasmijala!

Fabijan Pavao Medvešek sramežljivo je pozirao s tortom ispred sebe, a na njoj su se nalazile četiri male svijeće.

Glumac Fabijan Pavao Medvešek pohvalio se pratiteljima kako slavi 31. rođendan, a ukusnu cheescake tortu pripremila mu je njegova supruga Karla.

Pozirao je za stolom na kojem se nalazila torta s upaljene četiri svjećice, a rukom je sakrio jedan dio lica.

U komentarima su mu pratitelji uputili mnoštvo čestitki, a jedan blizak prijatelj napisao mu je: "Ni na ovaj me nisi zvao ccc" na što mu je Fabijan odmah uzvratio: "Razmisli".

Početkom prošle godine Fabijan je prvi put postao otac, čime se pohvalio na društvenim mrežama.

Nedavno je za naš IN magazin otkrio i kako se snalazi u ulozi oca.

''Nisam vješt u smislu, vješt sam koliko se učim svaki dan. Moja supruga je zapravo uspjela napravit to da ja uopće ne znam u kojem trenutku je ona to sve shvatila i naučila i zapravo savladala. Ja sam očito u tom trenutku ili bio negdje drugdje ili spavao jer ona to od prvog dana zapravo izvodi toliko lako da nekako samo pokušavam ju dostići. Kad se naučim do kraja, mislim da će dijete već na faks'', rekao je tada Fabijan.

Podsjetimo, Fabijan i Karla u vezi su bili od srednjoškolskih dana, a iako o njoj nije otkrivao puno, ne krije da mu je najveća podrška u karijeri.

Karla je studirala u Londonu pa su svoju vezu održavali na daljinu, a u svibnju prošle godine stali su i pred oltar te ovjekovječili svoju dugogodišnju ljubav.

