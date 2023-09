Fabijan Pavao Medvešek otkrio nam je kako se snašao u najvažnijoj ulozi, a evo i gdje ćemo ga sve ove jeseni gledati na Novoj TV!

Fabijan Pavao Medvešek u posljednje vrijeme uživa u najvažnijij životnoj ulozi - onoj oca. Prvo ljeto sa sinom njemu i supruzi bilo je posebno. Punih baterija sada je spreman za jesen. Što priprema na poslovnom planu te kako se snašao s bebom, podijelio je s našom Dijanom Kardum za In magazin.

''Prvo ljeto u životu u kojem sam bio najsretniji čovjek na svijetu'', tako naš glumac Fabijan Pavao Medvešek opisuje ljeto na izmaku. Naime, najdraža uloga zasigurno mu je bila ona kod kuće. Glumac i njegova supruga Karla u veljači su, naime, postali roditelji malenog dječaka.



''Nisam vješt u smislu, vješt sam koliko se učim svaki dan. Moja supruga je zapravo uspjela napravit to da, ja uopće ne znam u kojem trenutku je ona to sve shvatila i naučila i zapravo savladala. Ja sam očito u tom trenutku ili bio negdje drugdje ili spavao jer ona to od prvog dana zapravo izvodi toliko lako da nekako samo pokušavam ju dostići. Kad se naučim do kraja mislim da će dijete već na faks'', smatra Fabijan.

Fabijan i supruga u vezi su od srednjoškolskih dana. A iako se ovo ljeto zasigurno razlikovalo od mnogih prethodnih, ostat će u posebnom sjećanju.



''Uspio sam provesti neko vrijeme sa svojom obitelji i jako mi je drago zbog toga jer kroz cijelu godinu se zapravo rijetko viđam sa širim dijelom obitelji, a sa svojima najbližima se zbog posla stalno izbjegavam pa sam se uspio malo odmoriti i podružiti'', rekao je Fabijan.

Nakon odmora slijedi mu jesen s mnogo poslovnih izazova.



''S jedne strane koliko se veselim poslu toliko mi je žao jer imam bebu koja je 800 kilometara sigurno udaljena od mene i to mi dosta fali, ali tata mora raditi'', govori Fabijan.

Uskoro dolazi nova sezona najgledanijeg showa Supertalent, a na pozornicu se vraća i omiljeni mjuzikl Ljepotica i zvijer.



''Publika je stvarno prepoznala mjuzikl, ja srećem ljude koji su već 4 puta gledali. Što je zanimljivo. Mislim meni je jako drago budući da je meni to najbolje trenutno što sad mi nudimo jer je neka priča koju svi jako dobro poznajemo, a prikazana je zaista na jednoj veličanstvenoj pozornici'', objasnio je Fabijan.

U ovoj priči, koja je osvojila i mlade i stare, Fabijan tumači ulogu Gastona.



''Meni je jako ta uloga, još otkad sam bio klinac, zabavan mi je on bio pogotovo jer je bio bad guy. I kad sam čuo da se radi to nekako sam mislio to je nešto što meni treba'', govori Fabijan.

A Fabijana ćemo gledati i u seriji Kumovi.



''Zapravo teško je jer dolaziš u gotove obitelji, s druge strane jako su me super prihvatili i družimo se, super nam je na snimanju. Moj lik ima jedan specifičan zadatak koji je možda malo drugačiji, nadam se da publici neće smetat, ali neći puno govorit vidjet ćete što će biti. Frizuru su mi promijenili, a i ovoga imam bolji smisao za humor.'', objasnio je Fabijan.

